Corte confirma que no hay pedido para la naturalización de Ronaldinho

El ex jugador de la selección brasileña Ronaldo de Assis Moreira llegó en un vuelo comercial.

Pierina Ozuna aclaró este lunes que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no existe ningún pedido para la naturalización del ex jugador de la selección brasileña Ronaldo de Assis Moreira y para su hermano Roberto de Assis Moreira.

"En la Corte no hay ningún pedido para la naturalización de Ronaldinho y de su hermano, no tenemos ninguna constancia", aseveró a Monumental 1080 AM la secretaria Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

El ex jugador llegó a Paraguay para presentar su libro Genio en la vida y para participar de una campaña comunitaria, impulsada por una fundación que brinda asistencia médica para niñas y niños en situación de pobreza.

Ozuna explicó que para solicitar la naturalización hay una serie de requisitos y documentos que debe presentar la persona, entre ellas, la permanencia en el país por más de tres años, buena conducta, ser mayor de edad y ejercer una profesión en territorio paraguayo.

"Una vez que acerca todos los documentos rinde un examen y si la persona pasa, se le libra una cantidad de oficios más", sintetizó. Acotó que los tres años de permanencia en el país cuentan desde el momento que la persona obtuvo la radicación.

Ronaldinho y su hermano fueron aprehendidos luego de que la Policía Nacional allanara la suite del hotel en donde se estaban hospedando. Finalmente, ambos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde guardan reclusión.

Ambos están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso.

En el marco de la investigación, el brasileño Wilmondes Sousa Lira, supuesto representante del ex futbolista, fue imputado por producción de documentos falsos, asociación criminal y uso de documentos falsos y la Fiscalía pidió su prisión.

Así también, María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero fueron imputadas por abuso de documentos de identidad y asociación criminal. Las mujeres eran dueñas de los pasaportes que fueron adulterados para ser facilitados a los brasileños.

Ronaldinho y su hermano vinieron a Paraguay por invitación de Nelson Belotti, dueño del casino Il Palazzo, y también fueron contactados por la empresaria Dalia López, representante de la Fundación Fraternidad Angelical.

López tiene una orden de detención en contra desde el sábado pasado. Este lunes, el gobierno de Mario Abdo Benítez resolvió derogar el decreto por el cual se reconocía a la fundación representada por la misma.