El viceministerio de Transporte anunció que serán sancionados los buses que no cumplen con las medidas de prevención.

Al respecto, el titular del Viceministerio de Transporte, Pedro Britos, dijo que está al tanto de que varias empresas cumplieron con la resolución, que otras, por su parte, no acataron.

Britos mencionó que se encuentran analizando una salida para resguardar la salud de los usuarios del transporte público.

Entre ellas, dijo que los horarios diferenciados en las actividades y laborales podría ayudar a disminuir la cantidad de personas que utilizan el bus. También limitarán la cantidad de pasajeros que podrán viajar parados.

“Los usuarios que dicen que deben llegar al trabajo porque al patrón no le importa el coronavirus y si no llega a hora le van a echar. Imaginate ese testimonio de una persona humilde y trabajadora”, indicó en contacto con Monumental 1080 AM. Sobre este punto, pidió tolerancia y conciencia, ya que “no es una situación para tomar a la ligera”.

“Tomamos la decisión en el momento correcto, pero eso requiere del entendimiento de todos los paraguayos, ya sean del sector privado o del sector público”, subrayó.

CORONAVIRUS - MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA TRASPORTES PÚBLICOS.png

Desde la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) resolvieron medidas similares para la prevención de la transmisión del Covid-19 y se establecieron sanciones para los buses que no cumplan con dichas prescripciones.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó cinco casos de coronavirus en el país y descartó siete. La cifra de de sospechosos subió a 125 y todos los pacientes están en cuarentena.