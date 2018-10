Controvertidas frases de Bolsonaro con las que consiguió adeptos y detractores

Bolsonaro, de 63 años, es capitán de la reserva del Ejército brasileño. Inició su trayectoria política en 1990, cuando fue electo diputado federal por Río de Janeiro, afiliado al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Nota relacionada: Mitad de electores cree que existe posibilidad de nueva dictadura en Brasil

Fue reelegido para el cargo, que ocupa hasta ahora, por siete períodos consecutivos y pasó por varias agrupaciones políticas. En el 2014, se convirtió en el diputado más votado de Río de Janeiro con 464.572 votos, según varios medios del vecino país.

Bolsonaro Brasil Bolsonaro podría convertirse en el presidente 38 de Brasil. Clarín.

Finalmente, se lanzó a la Presidencia con el Partido Social Liberal (PSL), donde se afilió en enero de este año.

La actitud de Bolsonaro ocasionó que obtenga tanto adeptos como detractores. El pasado 6 de septiembre, recibió una puñalada en el abdomen en la ciudad de Juiz de Fora. Fue sometido a varias cirugías y Adelio Bispo de Oliveira fue detenido como el supuesto autor del ataque.

Te puede interesar: Jair Bolsonaro es sometido a cirugía tras ser acuchillado en mitin

Frases controvertidas

El favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones brasileñas se hizo famoso por polémicos dichos que defienden la dictadura militar, otros fueron considerados denigrantes hacia las mujeres, negros y miembros de la comunidad LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y trans).

Estas frases hicieron que sus posiciones sean calificadas como ultraderechistas, aunque negó ser de extrema derecha luego de ganar la primera vuelta el pasado 7 de octubre.

Se declaró fanático del mandatario estadounidense Donald Trump e intentó suavizar su discurso, manifestando que gobernará inclusive para ateos y gays.

Más detalles: Jair Bolsonaro seguiría ejemplo de Trump en política exterior

"Gobernaremos para todos, independientemente de su fe religiosa, inclusive para quien es ateo. Gobernaremos para todo el mundo, para los gays incluso, que hay gays que son padres, que son madres", señaló en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Bolsonaro Clarín.

Sin embargo, el electorado brasileño no olvida sus dichos. Estas son algunas de las expresiones, recopiladas por el diario Clarín y el portal Perfil, que ocasionaron que Jair Bolsonaro se posicione en el centro de la polémica.

Sobre la dictadura militar en Brasil (1964-1985) y la tortura: "El error de la dictadura fue torturar y no matar", año 2016, durante una entrevista concedida a la radio JovenPam.

"Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también", año 1999, en un programa de televisión brasileño.

Contra la izquierda brasileña: "Esa gente, si se quiere quedar aquí, va a tener que ponerse bajo la ley de nosotros. O se van fuera o van para la cárcel. Esos marginales rojos serán proscritos de nuestra patria", el pasado 21 de octubre, en alusión a los militantes del Partido de los Trabajadores de Brasil; incluso amenazó con encarcelar a su contrincante, Fernando Haddad, si este gana las elecciones.

"Deberían haber sido fusilados unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente (de izquierda) Fernando Henrique Cardoso", año 1999, en una entrevista a un canal de televisión.

Hacia las personas negras: "No corro ese riesgo porque mis hijos fueron muy bien educados", en el 2011, al ser cuestionado sobre cómo reaccionaría si sus hijos se enamoran de una mujer negra.

"El afrodescendiente más flaco allá pesaba siete arrobas (antigua unidad de medida). No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven más", año 2017, cuando visitó un barrio en donde viven personas de descendencia africana. Los comparó con vacas.

Jair Bolsonaro Frases machistas, homófobas y racistas marcaron la carrera del político. EFE.

Contra las mujeres y miembros de la comunidad LGBT: "Ella no merece (ser violada) porque es muy fea y mala. No soy violador, pero si lo fuese, jamás te violaría porque no te lo mereces", en el 2003, a la diputada Maria do Rosário, en la Cámara Baja, mientras debatían sobre una ley de violación.

"El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento. Menos mal me golpearon de chico, mi padre me enseñó a ser hombre", en un programa de televisión de la Cámara de Diputados.

"Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí", año 2011, a una revista de Brasil.