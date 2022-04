Claudia Brítez, tía de la profesora, manifestó a radio Monumental 1080 AM que no tienen mayores datos sobre el paradero de su sobrina y apela a la solidaridad de las personas para poder localizarla sana y salva.

"Ella es una persona muy tranquila, nunca tuvo problemas con nadie", expresó la tía de la mujer. Isamar Auxiliadora salió de su vivienda para ir a trabajar a bordo de su automóvil de la marca Toyota, modelo Axio, color plata.

Dicho vehículo fue encontrado alrededor de las 23:05 del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo, a 1.000 metros de la ruta General Bernardino Caballero de la localidad de Yhaguy, distrito de Yby Yaú, informó el corresponsal de Última Hora Juan Carlos Escobar.

La tía de la mujer sostuvo que la zona donde fue encontrado el rodado no es el trayecto habitual de la joven. "Hasta el momento no sabemos nada de ella. Nos cuentan que encontraron su automóvil en Yby Yaú, ella no suele ir allí", afirmó.

En el interior del auto se encontró una cédula de identidad a nombre de Hilario Gayoso Duarte, quien cuenta con orden de captura por violencia familiar, resistencia y coacción. Todos estos hechos fueron cometidos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

Además, se encontró el registro de conducir del hombre, expedido por la Municipalidad de Yby Yaú y una boleta de giro de dinero realizado a un número telefónico por la suma de G. 450.000.

La agente fiscal que investiga el caso, Silvia González, indicó que dentro del automóvil también se encontró un hoppy y una carpeta con documentos de la profesora.

“Dentro de la casa no encontramos nada que sea de ella", acotó en comunicación con la misma emisora.

Para cualquier información pueden comunicarse con la tía de la docente al (0981) 170-979.