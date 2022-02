Concejales no tratan suba del pasaje para transportistas de Asunción

La Junta Municipal de Asunción no trató aumento del costo del pasaje para transportistas de la Capital.

El concejal Pablo Callizo explicó que solo se aprobó el punto para la conformación del comité interinstitucional, el cual estará conformado por la Comuna y el Viceministerio de Transporte.

La sesión extra fue convocada debido a la amenaza de paro de unas siete empresas de Asunción, ante el aumento del precio del combustible, la falta de inclusión en el subsidio, además del pedido de incremento del costo del boleto hasta llegar a los G. 3.700 que menciona el resultado de la tarifa técnica.

No obstante, el pedido de aumento gradual de la Intendencia no fue tratado por la Junta Municipal, ya que no se contaba con el cuórum suficiente, es decir, 16 presentes.

El segundo punto que no fue tratado y que contemplaba la exigencia de los empresarios, establece una suba del pasaje de G. 500, otra suba de G. 500 a mitad de año y una suba de G. 400 a fin de año, para equiparar los G. 3.700 de la tarifa técnica.

Uno de los transportistas, de nombre Carlos Bogado, informó que mantendrán una nueva reunión para ver qué acciones tomar y que la sesión no resultó como esperaban.

La Asociación de Empresas de Transporte Público de Asunción había anunciado que las siete líneas permisionarias del transporte público de la Municipalidad de Asunción suspenderían sus actividades desde este lunes y hasta el 18 del mismo mes. Incluso, hablaron de cerrar las empresas si no hay un ajuste.

La medida finalmente no fue iniciada, a la espera de que este lunes durante la sesión extraordinaria los concejales pudieran aprobar el aumento de G. 500.

Las firmas que habían anunciado el paro son Ysapy (Línea 1), Po'a Renda (Línea 6), De la Conquista SA (Línea 13-1), El conquistador SRL (Línea 13-2), La Unión SRL (Línea 16-1), El Bus SA (Línea 37 B) y Adusa (Línea 37 C), que cuentan con unos 200 buses internos y afectarían a unos 50.000 pasajeros por día.