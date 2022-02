No obstante, si bien establecieron el 18 de febrero como fecha de reanudación del servicio, aclararon que no descartan cerrar definitivamente las empresas, si no reciben respuestas a sus reivindicaciones.

Se trata de las firmas Ysapy (Línea 1), Poá Rendá (Línea 6), De la Conquista SA (Línea 13-1), El conquistador SRL (Línea 13-2), La Unión SRL (Línea 16-1), El Bus SA (Línea 37 B) y Adusa (Línea 37 C), con lo que 200 buses dejarían de salir a las calles durante 10 días hábiles o definitivamente, afectando a alrededor de 50.000 pasajeros por día.

La causa principal de la medida es la suba del combustible, debido a que señalan que con el incremento no se está pudiendo cubrir el costo operativo con el pasaje actual, que es G. 2.300, y no les resulta “rentable”.

Además, la Asociación envió una nota al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, para anunciar el paro y, además, en la misma manifestaron que sienten que la Municipalidad de Asunción es indiferente ante la problemática.

“La indiferencia de la Municipalidad de Asunción en cuanto a la generación de proyectos concretos de políticas públicas para el apoyo, fortalecimiento y mejoramiento inmediato del transporte público de pasajeros de Asunción y subsidio a los ciudadanos asuncenos en relación a las empresas metropolitanas permisionarias del Viceministerio de Transporte (VMT) del MOPC”, indicaron a través del escrito como uno de los motivos del paro.

Asimismo, cuestionaron la falta de defensa de la autonomía municipal del transporte púbico de Asunción, señalando que está “avasallada por el VMT”. Incluso, apuntaron que actualmente las empresas permisionarias de Asunción están en “quiebra técnica”.

Son cerca de 400 los choferes de las líneas de Asunción que estarían realizando el paro, con lo que aproximadamente 1.600 personas que conforman sus familias estarían siendo afectadas de forma directa por la medida.

Para brindar más detalles, los representantes del sector de transporte público de Asunción llevarán a cabo una conferencia de prensa mañana miércoles 2 de febrero, a las 10:00, en el local del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), en San Lorenzo.