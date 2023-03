Concejal Álvaro Grau: "Es mentira decir que no nos endeudamos de vuelta"

El concejal asunceno Álvaro Grau se refirió al nuevo endeudamiento que aprobó la Junta Municipal de Asunción "a costa de la ciudadanía", indicó. En contacto con Radio Monumental 1080 AM, el concejal criticó al intendente por negar que se trata de una nueva deuda adquirida por su administración.

“Demasiado tonto es tratar decir a la gente: 'No, no estamos endeudando de vuelta', siendo que la Junta aprobó el endeudamiento. No le podés tomar a la gente de pelotuda”, cuestionó de forma tajante.

Durante la sesión y con 17 votos a favor, la Junta Municipal de Asunción autorizó a la Intendencia que adjudique a Valores Casa de Bolsa SA la emisión y colocación de bonos por un monto de hasta G. 195.000 millones.

El documento aprobado dice que el “Municipio se va a endeudar por G. 195.000 millones a un plazo de 10 años, con una tasa de interés de 16,5 a 16,8%”, dijo el concejal cuando fue consultado por el contenido del mismo.

Cuáles son las obras por las que la Comuna ya se había endeudado pero no completó

Según sus declaraciones, con este dinero se va a pagar otra deuda que el Municipio contrajo para la construcción de obras que no existen. Se trata de obras que corresponden a las administraciones de Mario Ferreiro y Arnaldo Samaniego.

Entre las obras inconclusas o ejecución cero están el mejoramiento vial de Eusebio Ayala, Bruno Guggiari, Fernando de la Mora y Carlos A. López; la construcción de un desagüe sobre Molas López; la revitalización de espacios verdes y el proyecto de vereda inclusiva sobre la calle Morquio.

También se emitió un bono por un monto de G. 40.000 millones para un muro de contención y la revitalización de espacios verdes. Estas son obras que no se concretaron en un 100%, según documentos a los que accedió Última Hora.

Por el bono G4, que representó un desembolso de G. 100.000 millones, no se realizaron: bicisendas Palma, obras complementarias y el proyecto de puentes vehiculares.

“Pueden ser diferentes intendentes, pero la institución es la misma. Hay que dar explicaciones de dónde está ese dinero que tenía que haberse invertido en obras y que hoy no están las obras ni tampoco el dinero. Y esa explicación, la ciudadanía y la Junta Municipal -que es el contralor- deberían tener. Finalmente es dinero público”, cuestionó el concejal Grau en comunicación con Monumental 1080.

Estacionamiento tarifado: ¿Se puede anular el acuerdo?

En otro momento de la entrevista, al concejal también se le preguntó si se puede salir del acuerdo con Parxin sin que represente un compromiso económico o el incumplimiento de una disposición judicial.

Afirmó que si la empresa adjudicada para manejar el estacionamiento tarifado incumplió la Ley de Contrataciones o no respetó las bases y condiciones del contrato, sí se puede anular. No obstante, reconoció que la situación es complicada para la Municipalidad.

“No es favorable (para el Municipio) porque va a tener que pagar plata o continuar con un acuerdo que no beneficia ni a la Municipalidad ni a la empresa”, expresó.

Asimismo, mencionó que solicitó a la Comisión de Legislación una convocatoria para que asista el contralor o un representante que él designa para mostrar a la Junta la postura de la Contraloría.

El pedido también extiende su convocatoria a Contrataciones Públicas y representantes de Parxin.

“Los representantes del consorcio van a tener que responder si hicieron o no una transferencia de sus acciones, a nombre de quién y qué porcentaje”, dijo a la emisora 1080.