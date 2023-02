Estacionamiento tarifado en capital queda suspendido 

Mientras no se resuelva y no tengamos todas las herramientas legales el sistema no va a ser implementado. Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción.

El intendente Óscar Nenecho Rodríguez sostuvo que mientras no se termine la investigación no se implementará el sistema de estacionamiento tarifado. Y si amerita, previo análisis jurídico, se rescindirá el contrato.

La ejecución finalmente del contrato con Parxin, adjudicado a finales del 2015, se dio tras la ratificación del Tribunal de Apelación y por la Corte Suprema de Justicia, que impone el cumplimiento de adjudicación.

En caso contrario el Municipio debe pagar una indemnización de USD 5 millones más intereses de aproximadamente siete años.

Medida. “La Municipalidad de Asunción no tiene conocimiento de ninguna modificación o cambio de la constitución del consorcio Parxin (integrado por las empresas Parx Ltd. de Rosh Pina, Israel, Onk Parque SA de Argentina como empresa líder y Geolatina SA de Paraguay, en el marco de la Licitación Pública Internacional 01/2015); ni ha sido comunicada a la Institución ninguna venta o cesión de derechos en relación a la citada concesión, que en su caso inexorablemente debe ajustarse a la Ley 1618/00 (Ley de Concesiones y Servicios Públicos)”, señala parte de la resolución del Municipio.

Durante el anuncio de la medida de suspender la implementación, prevista para los próximos meses, el asesor jurídico del Municipio, Benito Torres, afirmó que se dispuso la auditoría, a través de la Contraloría Interna del Municipio, a fin de que se auditen todas las documentaciones existentes y todo lo que sea necesario “para darle mayor claridad”.

Mencionó que hasta la fecha el consorcio Parxin no ha comunicado ningún cambio de su estructura o de su composición. Refirió que las cuestiones que ellos eventualmente puedan realizar con terceros, ajenos a la relación con la Comuna, y hasta tanto no sea oponible a la Municipalidad, no tiene ningún efecto.

“Somos los administradores pero de la ejecución del contrato y para que surja esos efectos se debe hacer por escritura pública y se debe registrar en la Dirección General de los Registros Público, hasta tanto eso no ocurra no es oponible y hasta tanto yo no veo nada ilícito en eso”, alegó.

Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad, manifestó que tienen el deseo que prime la transparencia para que se evite cualquier tipo de desinformación, de tergiversación y del uso inapropiado de sus nombres en los cargos de confianza que están ocupando.

Mencionó que la orden de servicio no la emitieron todavía y primarán que haya una “absoluta transparencia” y con el informe correspondiente de la Contraloría Interna estarán a disposición del intendente los siguientes pasos.

Ganancias. De ejecutarse el contrato, el consorcio se llevará el 65% de las ganancias por explotar el espacio público, además del 40% por recaudación de multas y 40% por el servicio de grúas e inmovilizadores. Una vez que el Municipio dé orden de inicio de trabajo, el consorcio tiene un plazo de 120 días para la implementación.

En principio se tendía previsto que el sistema de cobro riga en las áreas del Centro, Sajonia y Villa Morra. Varios grupos de vecinos cuestionan la medida por la falta de suficiente información.

Informe. Además de la medida, Contraloría General también pedirá informe a Comuna