Comunicador pide disculpas a periodista por exabrupto

"Como ser humano me equivoqué y pido disculpas por mis expresiones, no te amenacé", señaló el comunicador de Concepción, Édgar Américo Chilavert , a través de un video en vivo trasmitido desde su cuenta de Facebook .

Chilavert también utilizó sus redes sociales para señalar que está profundamente preocupado por el impacto que tuvieron sus palabras en el ánimo de la periodista Patricia Vargas.

"Reconozco que me expresé en forma equivocada. Nunca pero nunca tuve la intención de amenazarla y lamento muchísimo que mi expresión se haya tomado en estos términos", indicó.

Agregó que respeta y admira el trabajo que realiza Patricia Vargas y resaltó su condición de mujer comprometida con la búsqueda de la verdad.

"Solo espero que este error en mis expresiones no sea motivo para olvidar que la verdadera lucha es precisamente seguir buscando la verdad y el combate a la corrupción en Concepción", apuntó.

Reiterando su pedido de disculpas hacia Vargas, Chilavert dijo comprender la reacción que tuvo Óscar Acosta, profesional a quien dice respetar y admirar.

Chilavert se molestó con Vargas, luego de que la panelista del programa La Lupa, que se emite por Telefuturo, cuestionara al comunicador por salir en varias fotos con supuestos narcotraficantes.

El comunicador de Concepción, tras señalar que no iba a negar a sus amigos, grabó un video donde señaló: "Me dirás vos todo lo que quieras, mi hija –Patricia–, pero yo no te deseo pasar lo que nosotros pasamos y vos lo podós pasar en cualquier momento porque estás tirando de tu boca...".

Tras viralizarse el video, periodistas de varios medios de comunicación se solidarizaron con Vargas.

Embed Nuestra completa solidaridad con la compañera @patriciavargasq, quien recibió amenazas por parte del comunicador Edgar Chilavert.



☝️ Condenamos el amedrentamiento a la labor de la prensa. #NPY #NosConecta #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/APYVCaEHIj — NPY Oficial (@npyoficial) May 11, 2020

Germán Rojas, el comunicador que también apareció en el video con Chilavert, también pidió disculpas a Vargas, no sin antes hacer su descargo señalando que esperan "un poco más" de los periodistas de la capital, en referencia al apoyo a las denuncias que realizan contra la corrupción de la zona.

Chilavert había sido acusado por supuesto abuso sexual a menores de edad, caso que fue a juicio oral, y en el que el comunicador fue declarado inocente.