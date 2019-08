Comisión Escrache pide a Mario Abdo la salida de Hugo Velázquez

La protesta, con parlantes y carteles, se realizó en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el microcentro de Asunción.

Esther Roa, representante de la agrupación, señaló que si Mario Abdo no logra la renuncia de Hugo Velázquez, estará "condenado". "Usted (Abdo Benítez) no va a aguantar mucho tiempo en el Gobierno”, advirtió.

Mencionó que tras la crisis política que se desató con la firma del acta bilateral entre el Brasil y Paraguay no cree que la situación mejore ni que el jefe de Estado cumpla con todas sus promesas “si no se desprende de su vicepresidente”.

“Ojalá, señor presidente, le pedimos como ciudadanos que luchamos hace mucho tiempo contra la corrupción y la impunidad: sáquese de su espalda a Hugo Velázquez”, reiteró Roa.

Los manifestantes adelantaron que continuarán con los escraches al vicepresidente hasta que se concrete su salida.

Velázquez fue salpicado en el escándalo desatado tras la firma, el pasado 24 de mayo, de un acta bilateral con el Brasil sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú. La crisis inició la semana pasada cuando salió a la luz el contenido del acuerdo.

Supuestamente, el vicepresidente tuvo injerencia para que un punto que establecía la posibilidad de que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) venda energía en el mercado brasileño no sea incluido en el documento.

Según los técnicos, el trato desfavorecía a Paraguay. Por el caso presentaron su renuncia el ex director de Itaipú José Alberto Alderete, el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador paraguayo ante el Brasil Hugo Saguier y el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez.

Todo derivó en una amenaza de juicio político contra Mario Abdo y Hugo Velázquez, que se desactivó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara sobre la firma de un nuevo acuerdo con el Brasil, para dejar sin efecto el anterior.