“No hay campañas comunicacionales efectivas sobre la prevención, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay vacunas ni promoción suficiente sobre la importancia de vacunarse. En este sentido, resulta inentendible que el mayor endeudamiento público de la historia reciente de nuestro país, no haya redundado en la posibilidad de contar con los medicamentos e insumos hoy demandados”, reclamó la plataforma que aglutina a decenas de organizaciones sociales en un comunicado difundido este miércoles.

Asimismo, recalcó que esta crisis compromete la vida de cada vez más pacientes y sus familias que se ven obligados a sacrificar todos sus bienes y recursos para adquirir en el sector privado lo que inexplicablemente no hay en el servicio público.

“A esto se suma la falta de control de precios en las farmacias y ahora la suspensión de todas las cirugías programadas, situación que agrava aún más el insostenible y de por sí precario sistema de salud pública existente”, denunció.

Codehupy solicitó que el Estado regularice los precios de los medicamentos que son indispensables para el tratamiento del Covid- 19 y consideró, que dada la gravedad de la situación general, es el momento en el cual el Poder Legislativo debe estudiar y sancionar una ley de emergencia que autorice al Ministerio de Salud Pública “a realizar el embargo y utilización como propios de todos aquellos insumos y medicamentos obrantes en el sector privado”.

Para ello señaló necesario un plan de pago para el mismo, conforme a criterios de salud pública, al margen de la especulación de precios generada en los mercados nacionales e internacionales en pro del enriquecimiento privado y el detrimento de la salud de la población.

Igualmente, pidió que se faculte a la cartera sanitaria a la realización de adquisiciones directas, de todo aquello que es indispensable para la atención gratuita y el acceso a los medicamentos necesarios de las personas hospitalizadas por coronavirus y otras patologías, estableciéndose un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, que permitan hacer el seguimiento de todo el proceso.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay solicitó que el Gobierno “aprenda de sus carencias y errores y tome medidas suficientes a futuro que conlleven a un sistema sanitario público y financiado con recursos genuinos, con insumos, estructura y personal de salud suficiente, dado que esta pandemia no hizo más que desnudar el precario sistema sanitario”.

En este contexto, la Codehupy también denunció la adopción de medidas disciplinarias que afectan al personal de salud que denuncia y protesta por falta de insumos y medicamentos.

Esto podría configurarse en una represalia absolutamente inaceptable hacia el mismo y aún más reprochable en estos momentos; además de consecuencias legales que entrarían a complejizar aún más la gestión sanitaria.

“Por otra parte, en esta delicada coyuntura y ante la falta de suficiente diligencia del Estado, queremos instar a la población, que en gran medida depende de sí misma para no ser afectada por la pandemia, adopte un comportamiento social responsable, que acate todas las recomendaciones sanitarias vigentes, por ser éstas indispensable para controlar la propagación del virus”, instó.