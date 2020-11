A través de su cuenta de Twitter, la diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresó su peculiar sueño: el de ser vicepresidenta de la República “o más”.

La publicación de la diputada derivó en una serie de respuestas por parte de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó si se trataba de una broma, a lo que ella respondió: “No boludo! Es un sueño, algunas quieren ser barbie yo quiero ser Kamala! Algún problema?” (sic).

Permiso para soñar que puedo ser ella....o más.... pic.twitter.com/8e6OaEobva — Celeste Amarilla de Boccia (@CelesteDiputada) November 8, 2020

Otros usuarios la alentaron e incluso le dijeron que ella podría ser la primera presidenta de la República en Paraguay.

Un pedido de las bases

La diputada Celeste Amarilla dijo en comunicación con Última Hora que no descarta la opción de integrar alguna chapa presidencial, pero que "necesita tiempo". Aclaró que los pedidos para postularse a un cargo más importante provienen de la gente de las bases, pero no así de los líderes de su partido.

"A duras penas acepté ser diputada, tardé cuatro meses en aceptar y creí que al año iba a renunciar, porque pensé que me iba a sacar libertad. Sin embargo, me gustó y encima me convertí en opción. Pero yo no decidí ser la opción. Tengo que juntar coraje para decidir", aseguró.

La diputada reconoció que desde hace un año recibe propuestas para postularse a presidenta del PLRA, a la intendencia de Asunción e incluso a la Presidencia de la República.

Suspendida

Celeste Amarilla cumple con sus 60 días de suspensión sin goce de sueldo. La sanción fue aplicada por sus pares, quienes se ofendieron por algunas expresiones utilizadas por la diputada en el ejercicio de sus funciones.

Amarilla había dicho que una gran parte de los legisladores ocupan su banca gracias al apoyo de dinero de origen oscuro.

La legisladora presentó una acción de inconstitucionalidad contra su sanción. Sin embargo, hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no se pronunció respecto a su pedido.

Durante el periodo de suspensión, la diputada se ha dedicado a asumir con humor la sanción y se mantiene activa en las redes sociales.

Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, se convertirá en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de EEUU, tras las últimas elecciones.

La actual senadora demócrata por California será la mujer que ocupará un cargo político de mayor rango en la historia de EEUU, un honor que hasta ahora tenía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Harris fue fiscala general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos en 2016, y se granjeó una fama de ser especialmente dura tanto desde la Fiscalía como en sus intervenciones inquisitivas en las audiencias del Senado.