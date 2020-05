De acuerdo con las denuncias de vecinos de la zona, en un momento de la mañana de este jueves, en el interior de dichas instalaciones se oyó una protesta con bombos y reclamos a gritos.

El representante del Ministerio Público explicó que fue convocado por agentes militares que custodian el sitio, porque los compatriotas empezaron a exigir los resultados de los tests del Covid-19 que se les realizó.

"Por ese motivo ellos se manifiestan y reclaman que sigan encerrados, teniendo en cuenta los días que cumplieron", señaló.

El grupo de paraguayos que ingresaron de Brasil ya lleva dos semanas de cuarentena obligatoria en las instalaciones del albergue del km 6 y medio, en Ciudad del Este, de donde además se fugó un joven identificado como Javier Alarcón, de 22 años, que se reincorporó este miércoles, tras ser capturado.

De acuerdo con las declaraciones que hizo más temprano el director de la Décima Región Sanitaria, Hugo Kunzle, no estaba definido aún si saldrían este jueves o viernes del lugar.

No obstante, al joven que se escapó del albergue se le tendrá que realizar primero la prueba del coronavirus, para descartar si está o no contagiado, y a partir de eso determinar si continuará o no con la cuarentena obligatoria.

La Fiscalía aguardará la presencia de las autoridades sanitarias para brindar mayores detalles a las personas que guardan cuarentena, y exigen obtener los resultados.