El ex ministro de Hacienda pide la destitución de Juan Ernesto Villamayor.

Ante un nuevo escándalo por el supuesto acuerdo irregular sobre la deuda a la petrolera Pdvsa , que trascendió en medios internacionales, el ex precandidato a la presidencia Santiago Peña calificó de "pillos y peajeros" a los colaboradores del presidente Mario Abdo Benítez .

Peña utilizó su cuenta de Twitter para publicar el hashtag #PILLOSYPEAJEROS. Consultado por Monumental 1080 AM sobre el comentario en redes, dijo que fue en alusión “a los colaboradores que están alrededor del presidente”.

“Claramente Patricia Samudio es una pilla y peajera, claramente el actual presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) (Denis Lichi) creo que es un pillo y peajero, y creo que Juan Ernesto Villamayor está demostrando ser uno de los principales pillos y peajeros de este Gobierno y yo creo que el presidente debería, y creo que puede, dar un sacudón y enviar una señal fuerte”, arremetió el ex ministro de Hacienda.

Sobre Mario Abdo dijo que es uno de los dos: "O es un zonzo que no sabe nada o es parte; lastimosamente, es así. Quiero creer que él no sabe y que no está al tanto", indicó.

"Pido al presidente que destituya a Juan Ernesto Villamayor y al presidente de Petropar (Denis Lichi). No puede permitir que una hemorragia mate a una persona. Si tiene que desprenderse de una pierna o brazo, que lo haga", afirmó.

Aclaró que su indignación sobrepasa el tema electoral y la disputa que puedan tener. "Acá están diciendo que Paraguay fue el que envió la propuesta y que no era aceptable, imaginate", comentó.

"Yo no tengo ninguna duda de que ellos estaban negociando el acuerdo con una cometa (en referencia a una comisión) de por medio. No tengo ninguna duda", insistió Peña.

El ex ministro de Hacienda manifestó que durante su gestión en el Ministerio fue a Caracas, Venezuela, para negociar la deuda entre Petropar y Pdvsa, y aseguró que siempre primó la transparencia.

Sin embargo, reconoció que en todos los planteamientos el componente principal fue la comisión, "arreglo paralelo", a lo que afirmó que en todo momento se rehusaron a acordar.

"Cualquier olor a un tufillo decidíamos no hacerlo, sabiendo que esto generaba un beneficio enorme para Petropar. Y dejamos en caja USD 100 millones para que este Gobierno lo pueda resolver y encontrarnos con esto. Todavía no digerimos. Todavía no digerimos que el presidente de Petropar siga gastando en recargos después de perder casi USD 7 millones en un juicio que lo habíamos ganado", lamentó.

"Esto es un desgobierno"

El ex precandidato por el cartismo cuestionó la capacidad de gobierno del presidente Mario Abdo y dijo que "lastimosamente esto es un desgobierno".

"Yo anticipaba que estaba por verse que ese estilo de liderazgo diferente, donde uno no baja línea, no sirve en una república. Tiene que administrar y administrar no siempre va a gustar a los políticos que ayudaron en campaña", sostuvo.

Alegó que los escándalos que salpicaron la administración de Abdo, como la compra de energía de Itaipú y el reciente caso de Texos, son consecuencia del estilo de administración del presidente.

Si bien aclaró que no acompaña el juicio político como manera de resolver un conflicto, dijo que esto quedará a cargo del Poder Legislativo.

Aclaró que la Operación Cicatriz fue un proceso de diálogo, pero aclaró que "eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo". "El siguiente paso fue el movimiento Concordia, que es una plataforma electoral, no de gestión de gobierno, para consensos de las municipales", delimitó.

No obstante, aseguró que, a pesar de dichos acuerdos, cada uno mantiene sus posiciones "que muchas veces no gustan, pero es porque nos da rabia que nos pongan a todos en la misma bolsa", manifestó.

El caso

El Washington Post publicó recientemente una investigación sobre llamativos acuerdos presentados por representantes del presidente Juan Guaidó, con el objetivo de recuperar parte de los activos en el exterior de Venezuela, como deudas contraídas con la petrolera estatal Pdvsa, entre ellas, la de Paraguay, de USD 269 millones aproximadamente.

Estos acuerdos, según el diario estadounidense, buscaban recaudar dinero público venezolano por parte del "gobierno interino" de Guaidó en Venezuela. Los activos supuestamente alcanzaban USD 40.000 millones y consistían, entre otras cosas, en acciones de empresas, propiedades y deudas no cobradas a la compañía petrolera estatal venezolana.

El acuerdo con Paraguay por el pago a la empresa Pdvsa, recoge el reportaje, incluía una "comisión" de USD 26 millones a terceros, lo que generó la alarma dentro del propio equipo legal de Guaidó.