Los seis autores materiales del hecho ya fueron detenidos y cuatro de ellos cuentan con condenas de 23 años de cárcel, pero aún se investiga quién ordenó matar al agente fiscal antidrogas el 10 de mayo del 2022, cuando este se encontraba en las playas de Barú de luna de miel.

“Con relación a las circunstancias que fueron publicitadas recientemente en los medios, quiero aclarar que no tenemos ningún tipo de información que se relacione con lo que fue publicitado. No estamos trabajando en materia de extradiciones todavía con Colombia. No tenemos ningún tipo de objetivo en materia de extradiciones y solamente puedo concluir que son conjeturas que se publicitan en los medios de comunicación, principalmente de Colombia”, remarcó el agente.

Fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, descartó que publicación realizada guarde relación con datos de la investigación. "Estamos trabajando de cerca con las autoridades colombianas y con la DEA", indicó.

En ese sentido, descartó que las publicaciones de los medios periodísticos guarden relación con los datos de la investigación y que se está trabajando activamente con autoridades colombianas y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El agente aprovechó para recordar que están abiertos los números para cualquier información que lleve a la detención del autor o autores intelectuales en el caso de Marcelo Pecci. La recompensa ofrecida por EEUU es de USD 5 millones.

Las personas que tengan información pueden contactar al celular (0972) 150-800 o al correo PecciReward64DEA.gov.

El último de los detenidos de la banda delictiva fue el venezolano Gabriel Salinas Mendoza, quien había logrado fugarse del país solo días después del asesinato del fiscal.

En la causa ya fueron condenados Wendre Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve Londoño, a 23 años por el crimen. El presunto cerebro del asesinato, Francisco Luis Correa, no reconoció su responsabilidad y está en etapa de juicio.

Hasta ahora, no se tiene bien claro quiénes ordenaron la muerte del fiscal antidrogas, pero se trataría de grupos criminales ligados al narcotráfico. Una de las últimas informaciones apuntan al uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo tras el megaoperativo A Ultranza PY.