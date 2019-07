Denuncian a implicados en acuerdo secreto sobre Itaipú

El abogado Tadeo Ávalos informó a Última Hora que decidió presentar, junto con un grupo de ciudadanos, una denuncia por lesión de confianza y traición a la patria contra el ex canciller, Luis Alberto Castiglioni; el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; el ex embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el ex director paraguayo de Itaipú, José Alderete, quienes estuvieron involucrados en el polémico acuerdo.