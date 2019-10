Caso Itaipú: Fiscalía convoca a José Sánchez Tillería a declarar

Tras el fracaso de las charlas en el ámbito técnico, el acuerdo de contratación fue firmado a nivel de Cancillería, con ventajas para el Brasil y un sobrecosto para la ANDE de al menos USD 200 millones, según argumentos técnicos.

Según el ex director de la ANDE Pedro Ferreira, quien terminó renunciando al cargo tras la presión política ejercida para que firme el acuerdo, Sánchez Tillería estaba al tanto de los puntos desfavorables del acuerdo.

El ex funcionario de Itaipú se jubiló en el mes de agosto de este año, luego de que se desatara la crisis política que amenazó al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su vicepresidente, Hugo Velázquez, con un juicio político.

El ingeniero ingresó a la binacional en el año 1985 (34 años) y llevaba ejerciendo el cargo de director técnico desde hace 15 años, por lo que la indemnización que le correspondió es superior a los G. 7.000 millones.

Por el acta bilateral, que se mantuvo en secreto por varios meses, terminaron renunciando las principales autoridades involucradas, entre ellas el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, el ex director de Itaipú Luis Alberto Alderete y el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez.

El acuerdo fue finalmente anulado por el Brasil, a pedido de Paraguay, debido a la alta crispación generada en el ámbito social y político.