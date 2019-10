Caso acta bilateral: Fiscalía convoca a ex titular de ANDE para declarar

Los fiscales Liliana Alcaraz, Marcelo Pecci y Susy Riquelme notificaron este jueves al ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez, con el objetivo de que se presente a una audiencia de declaración testifical.

Esto, en el marco de las diligencias por el acta bilateral firmada con el Brasil, sobre la compra de potencia de la Itaipú Binacional.

Le puede interesar: Declaración de Alderete quedó suspendida

La audiencia está fijada para las 14.00 del próximo lunes y se llevará adelante en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada sobre las calles Chile y Haedo, en Asunción.

Jiménez, al igual que el ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, el ex ministro de Relaciones Exteriores Luis Alberto Castiglioni y el ex titular de Itaipú Luis Alberto Alderete, fue denunciado por supuesta traición a la patria y lesión de confianza.

Alcides Jiménez asumió como titular de la ANDE en el mes de julio de este año, luego de la renuncia de Pedro Ferreira, quien a su salida destapó un acuerdo que hasta ese entonces era secreto. El acta fue firmada ya en el mes de mayo.

Entérese más: ANDE espera llegar a "un acuerdo favorable" en negociación con Eletrobras

Ferreira se había negado a dar su visto bueno a un acuerdo que favorecía a Brasil y que generaba un sobrecosto de al menos USD 200 millones a la ANDE, según argumentos técnicos.

La crisis por el acuerdo fue tal que se realizaron varias movilizaciones ciudadanas y los partidos opositores presentaron un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez.

Lea más: Colorados sepultan juicio político a Abdo Benítez y Hugo Velázquez

Finalmente, Brasil aceptó dejar sin efecto el acta, debido a la crispación generada en Paraguay.