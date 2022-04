La bancada cartista, que se muestra contraria al proyecto de ley de estabilización de precios de los combustibles, estaría negociando la presidencia de la Cámara de Diputados con los oficialistas a cambio de dar el apoyo a dicho proyecto.

“Con ellos (cartistas) uno siempre tiene que estar esperando esas cosas. Son personas que no respetan las decisiones y ellos piensan que pueden siempre, pero no es así, en Paraguay tiene que haber alternancia para que podamos vivir en una sociedad democrática”, expresó López a Monumental 1080 AM.

Lea más: Golpe al cartismo: Diputados cambia de timón con elección de nuevo presidente

En ese sentido, dejó en claro que no permitirán el atropello a la institución legislativa, pero sostuvo que “cuando hay murmullos por los pasillos es porque algo se está moviendo” y que de los cartistas “se puede esperar de todo porque no respetan las normas”.

“A mí me corren con el cuchillo o no me corren, no me van a correr con amenazas. Si lo van a hacer que lo hagan ya, para que la sociedad los conozca. Así como Jesús le dijo a Judas: 'Hace lo que tenés que hacer, no dudes tanto'”, aseveró.

El legislador ocupará el cargo desde el 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023.

Tras un acuerdo, los liberales lograron quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados con la elección de Carlos María López, con 48 votos a favor, dos abstenciones y 30 ausentes.

El legislador Pedro Alliana, presidente del Partido Colorado y parte del movimiento cartista Honor Colorado, fue presidente durante cuatro periodos consecutivos en la Cámara Baja, desde el 2018 hasta la fecha.