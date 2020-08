BrasileÃ±o es condenado a 20 aÃ±os de cÃ¡rcel por el crimen de allegada de ChicharÃµ

El fiscal Hernán Mendoza manifestó que luego de cuatro días de juicio oral y público se pudo comprobar que el brasileño fue el autor del asesinato de Osneide Bazán Salinas, registrado el 2 de agosto del 2016, en la colonia Mariscal López, de la ciudad de Capitán Bado, en el Departamento de Amambay.

"Estamos más que conformes, teniendo en cuenta que el Tribunal de Sentencia valoró en forma extensiva todas las pruebas que fueron ofrecidas y valoró la pena que corresponde", expresó.

Por su parte, la defensora pública Gladys Escobar Martínez dijo que apelará la sentencia porque considera que no existen elementos de prueba de convicción contra su defendido.

Explicó que no hay un análisis de cruce de llamadas con el cual se podría corroborar si realmente su defendido recibió una orden de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero para contratar a otros sicarios.

"Se habla de que varias personas estaban en compañía de la señora Osneide y de que en aquel entonces ella tuvo que salir al haber recibido una llamada y que habría sido emboscada por su verdugo. No se ha cotejado, no se ha corroborado el número telefónico de la señora a los efectos de constatar si la misma recibió la llamada y de qué número telefónico fue y si ese número pertenecía o no a mi defendido", expresó.

Dijo que el Ministerio Público no arrimó las pruebas necesarias y que al inicio del juicio oral y público el fiscal manifestó al Tribunal de Sentencia que por el principio de objetividad no tendría suficientes elementos contra su defendido.

El caso

Osneide Bazán fue asesinada en el 2016 en un camino que une la colonia Mariscal López con la ciudad de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

La mujer poseía antecedentes policiales y mantenía una relación cercana con el político colorado Rubén Sánchez, alias Chicharõ.

En el 2014 había denunciado al ex diputado colorado Magdaleno Silva (asesinado en mayo de 2015) por supuestamente matar a su esposo, Miguel Castillo, a quien Silva acusó de haber sido el autor de un atentado en su contra.