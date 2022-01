Brasil: Bus paraguayo con 49 pasajeros queda sin freno y choca rumbo a Camboriú

El accidente de tránsito fue protagonizado por un bus, el cual se llevó a otros autos que iban adelante y terminó parando contra las vallas de seguridad de la carretera. Afortunadamente, a pesar de la cantidad de vehículos involucrados, no hubo heridos de gravedad, informó Telefuturo.

De acuerdo a medios locales, la concesionaria que administra el tramo detalló que el accidente ocurrió en el kilómetro 676, en la vía hacia Santa Catarina, a unos 30 kilómetros antes de llegar a su destino.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1480665557527678979 #País El bus salió de Asunción con rumbo a las playas de Camboriú. Faltaban entre 2 a 3 horas para llegar a destino cuando ocurre este accidente.#TelediarioPy #TelefuturoPy pic.twitter.com/yZKqqpFxqq — Telefuturo (@Telefuturo) January 10, 2022

Según la versión del conductor, previo al accidente de tránsito, fue impactado por otro camión de gran porte que buscaba adelantarse. En ese momento perdió el control, por lo que se llevó por delante otros vehículos y quedó sin frenos hasta parar contra la valla de seguridad de la carretera en Brasil.

Finalmente, la empresa de turismo envió otro ómnibus que estaba cercano a la zona para trasladar a los pasajeros hasta su lugar de destino.

"El otro camión quiso entrar a mi carril porque enfrente de él estaba otro camión y se apoyó por mi camión, me golpeó y me tiró contra un auto. Cuando quise retomar otra vez, mi freno ya no me paraba", narró el chofer Sixto Santander.