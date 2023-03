Berta Rojas exhibe su estatuilla del Latin Grammy

“Miren lo que está llegando en el Día Internacional de la Mujer. Esta estatuilla del Latin Grammy que tanto estábamos aguardando”, manifestó emocionada en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

La primera paraguaya en conquistar dos Grammys para el país dedicó su premio “a todas las mujeres del mundo, cuyas voces merecen ser escuchadas y sobre todo respetadas, porque todas tenemos un talento”.

El pasado 17 de noviembre del 2022, Berta Rojas marcó un hito para la historia del Paraguay al destacarse como artista principal en los premios del Grammy Latino.

Ella fue nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por Legado, su último trabajo publicado, y a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Anido's Portrait: Chacarera, de Sergio Assad, incluido en ese mismo material.

Además de su nominación en dos categorías en el 2022, la guitarrista clásica también fue nominada a los premios de la música latina en los años 2012, 2014 y 2015.

Berta Rojas se ha erigido como embajadora de la música de América Latina y especialmente de su Paraguay natal. Estuvo entre las mujeres más influyentes del mundo hispano (por EFE en 2014 y EsGlobal en 2017), nombrada Fellow of the Americas por el Kennedy Center for the Performing Arts y honrada con el título de Ilustre Embajadora del Arte Musical.

El año pasado también recibió la Guitarra de Oro, la más alta distinción que otorga cada año la Convención Internacional de Guitarra en honor de su trayectoria.