“Es una gran responsabilidad y un gran compromiso para mí”, indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM. En ese sentido, Picaso señaló que Becal es uno de los instrumentos para construir el puente hacia el futuro.

Igualmente, señaló que al hablar de nuevos mecanismos se debe pensar en nuevos formas de acceso, ya que el primer paso es tener la admisión de una universidad y son elevados los requisitos.

La ex becaria de Becal pidió a los jóvenes postulantes a no desanimarse e invitó a todos a postularse para acceder a la beca.

Puede leer: Ex becaria Andrea Picaso es la nueva titular de Becal

"Los postulantes no deben desanimarse, en la primera que yo probé no me salió, pero para la segunda ya uno aprende a cómo postularse y así obtener la admisión de la universidad", aconsejó.

Andrea Picaso es funcionaria nombrada del Ministerio de Hacienda, donde ingresó en el 2004 mediante el primer Programa de Pasantía Universitaria y se desempeñó en varios cargos directivos durante 17 años dentro de la institución.

Se graduó de máster en Gerenciamiento y Políticas Públicas por la Universidad de Melbourne de Australia. También es economista, con cuadro de honor, por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y especialista en Administración Financiera Gubernamental.

El Comité de Coordinación Estratégica del Programa Becal, que está conformado por representantes tanto del sector público como privado, todavía debe aceptar la asignación.

Becal otorga el financiamiento de becas de estudios de entrenamiento docente y posgrados en centros de excelencia del exterior.