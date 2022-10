Bancos seguirán rechazando billetes de dólares arrugados o manchados

Al respecto, aseguró que las sedes bancarias seguirán manteniendo la posición de no aceptar los dólares arrugados, manchados o de alguna serie específica, considerados con menos elementos de seguridad, y añadió que tampoco hay "información que indique lo contrario".

La controversia respecto al caso surgió en el país con el anuncio de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), que había recordado que Estados Unidos no cuenta con alguna disposición para el rechazo de dólares.

Por ello, la institución aseguró que las entidades financieras deben aceptar los billetes y advirtió sobre la aplicación de sanciones a aquellas entidades financieras que rechacen las monedas norteamericanas.

Asimismo, Gross-Brown manifestó que la Constitución Nacional y las leyes del país actualmente establecen que solamente el guaraní es una moneda con aceptación obligatoria, por lo que el rechazo de los billetes externos responde a cuestiones contractuales con los corresponsales bancarios.

"¿Por qué no me aceptan a mí mi billete de USD 100? ¿Si me voy a Estados Unidos me van a aceptar? Lo que hay que entender es que nuestro ordenamiento jurídico establece que la única moneda que tiene aceptación forzosa es el guaraní, esa es la moneda nacional que por ley tiene fuerza cancelatoria", expresó.

En tanto, aseveró que los bancos seguirán cumpliendo sus obligaciones contractuales con todos sus clientes y contrapartes y que, en caso de que se les quiera aplicar sanciones, tienen herramientas jurídicas para apelar.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, había explicado que el dólar es la moneda que más circula en la región y que los billetes que no tienen aceptación son los viejos o los que tienen características diferentes, debido a que pueden tener menos elementos de seguridad, generando temor de que sean falsos.