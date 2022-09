Titular de BCP presume que billetes de dólares viejos ingresan por lavado de dinero

Según el titular del BCP, la problemática de la circulación de billetes de dólar viejos que no se aceptan en las casas de cambio se podría erradicar con la bancarización.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, habló este jueves a través de Monumental 1080 AM sobre la circulación de billetes de la moneda estadounidense que son rechazados en casas de cambio de Paraguay. Dijo presumir que ingresan por negocios que se sustentan del lavado de dinero o actividades comerciales ilícitas o informales.

"Sé que una parte importante viene de otro tipo de operaciones. No tengo un estudio, pero presumo que gran parte viene de operaciones que no sean lícitas o pueden ser operaciones lícitas, pero no formales, y eso también es ilegal", enfatizó.

El representante de la banca matriz argumentó que la problemática se podría reducir mediante la bancarización o digitalización.

"El mundo cambió fuertemente ya desde hace varios años con un peso de exigencia en materia de control de los flujos de dinero de moneda extranjera. Gran parte de la solución a este tema es migrar hacia un esquema digital, donde las operaciones puedan ser trazables", añadió.

Explicó también que naturalmente el dólar es la moneda que más circula en la región y que los billetes que no tienen aceptación son los viejos o los que tienen características diferentes, debido a que pueden tener menos elementos de seguridad y por el temor de que sean falsos.

"No tenemos un estudio bien concreto, quiero ser claro en eso, pero sí (el rechazo) probablemente se deba a que los billetes viejos tienen menos características de seguridad y eso los hace más propicios para la falsificación", explicó.

En tanto, dijo que este escenario no solo se da en el país, sino a nivel regional y que impone costos internos. "La imposibilidad de deshacerse de esos billetes implica costos que no se pueden trasladar, no se puede solucionar", explicó.

No obstante, enfatizó en que después de las estrictas restricciones por el Covid-19 se presentó otro escenario, debido a que las personas comenzaron a viajar a Estados Unidos, llevando billetes viejos, donde se logró descomprimir la presión que se tenía en el país.

A esto se suman las cuatro entidades que actualmente se encargan de exportar dólar a mercados más allá de la región, donde se aceptan estos billetes. "Ya hay una complejidad mucho menor por estos billetes rechazados".

Multas de Sedeco

Con relación a la advertencia de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) —de aplicar sanciones a aquellas instituciones financieras que rechazan los billetes—, señaló que se está trabajando en conjunto con la institución y que se presentará un dictamen para esclarecer el caso.

"Estuvimos en contacto con el equipo de Sedeco para clarificar la situación, porque este es un tema complejo, que tiene ciertos elementos legales y de la región. Queremos acercar un dictamen que esclarezca, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones", expresó.

No obstante, consideró que las casas de cambio deberían especificar qué tipo de billetes se aceptan y cuáles no, y que el trato a los consumidores debería ser equitativo para todos.

Finalmente, el presidente del BCP también recordó que el próximo 5 de octubre la moneda guaraní cumple 79 años. Nació en 1943, con el fin de garantizar y afianzar la soberanía monetaria de Paraguay. En ese sentido, dijo que con esto se estabiliza la economía, así como afrontar los impactos económicos, como el que se dio con la pandemia del Covid-19.