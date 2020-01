Automovilista agredido acusa a policías de no haberlo socorrido

"Les pedí auxilio a dos efectivos policiales que estaban en el lugar, para que dejen de golpearme, pero ellos me contestaron que no podían hacer nada ya que (los agresores) estaban entre muchos", señaló Bracho.

Sostuvo que recién lo dejaron de agredir cuando vino la ambulancia para derivarlo a un centro asistencial, ya que en todo momento lo seguían golpeando, incluso frente a los agentes.

Además, manifestó que intentó hablar con los motociclistas con el fin de poner fin a los golpes, pero que los mismos no lo dejaron emitir palabra alguna. "Les traté de hablar, de decirles que me haría cargo de los daños que ocasioné a su amigo, pero no me dejaron hablar, ellos solo querían golpearme", indicó el automovilista.

Bracho dijo que le robaron todo lo que estaba dentro de la camioneta, desde dinero que tenía para cambiar a reales, para su viaje a Brasil, hasta ropas nuevas.

Dijo estar preocupado porque podría perder la vista por el golpe que recibió en el ojo derecho. Así también, cuenta con varios golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, la mandíbula y el pecho.

El representante legal de la víctima, Wilson Rojas, señaló que ya tienen identificados a los posibles motociclistas que agredieron a Bracho, como también solicitarán al Ministerio Público que todos los responsables sean imputados por homicidio doloso en grado de tentativa y robo agravado.

Igualmente, Bracho afirmó que podría reconocer a las personas que le golpearon y pidió a la ciudadanía que le ayude para la identificación de todos los agresores, de manera que paguen por el daño que le causaron.