Asunción: Multa mínima por vehículos mal estacionados es de G. 253.020

Lee más: PMT multa a vehículos mal estacionados en zona de colegios

Afirmó que la única sanción para los conductores es la multa correspondiente y que el mismo costo corresponde abonar por los vehículos de instituciones públicas que cometan la infracción, como así también por las motocicletas.

Embed Si querés encontrar tu vehículo al salir, o no te gustaría encontrarlo inmovilizado

Estacioná bien por favor

Vamos a intensificar los controles ¡Por una #AsuncionEnOrden! pic.twitter.com/0xuyt4dDei — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) March 2, 2020

Comentó que este lunes se realizó un operativo en la zona del Palacio de Justicia, donde aplicaron multas contra propietarios de 55 vehículos, de los cuales 33 eran motocicletas.

Nota relacionada: "La luz de stop no te hace dueño de la calle", la campaña vial ante inicio de clases

En la fecha los agentes de la PMT también procedieron a retirar alrededor de 500 objetos de los cuidacoches para la reserva ilegal de estacionamiento en la vía pública.

Campaña de la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción lleva adelante la campaña La luz de stop no te hace dueño de la calle, para evitar que los padres que llevan a sus hijos a las clases incurran en infracciones.

“Si estacionás en doble o triple fila, estás generando congestión, caos y estrés. ¡Iniciemos el año escolar con responsabilidad y compromiso ciudadano! ¡Solo juntos tendremos una Asunción en orden”, refiere la Comuna.

Te puede interesar: Con grúas, la PMT despeja veredas obstruidas por autos de fanáticos

En un breve audiovisual difundido por la Municipalidad se observan mensajes como: “No estaciones en doble fila, no tapes el cruce peatonal, no tapes la boca calle, y recuerda que la luz de stop no te hace dueño de la calle”.

Embed Si estacionás en doble o triple fila, estás generando:

Congestión

Caos

Estrés



¡Iniciemos el año escolar con responsabilidad y compromiso ciudadano! Solo juntos tendremos una #AsuncionEnOrden pic.twitter.com/Autkraj3J3 — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) February 17, 2020

Algunos operativos

El 18 de febrero pasado, la PMT llevó seis vehículos al corralón por estacionar en lugares indebidos cerca de las entradas de instituciones educativas.

Mientras que el pasado 23 de febrero se realizaron operativos en las adyacencias del estadio Manuel Ferreira, donde se disputaba el superclásico Olimpia-Cerro.

Lee más: Superclásico: PMT retira vehículos de hinchas de las veredas

En aquella ocasión, la PMT procedió a retirar con grúas los rodados de los fanáticos estacionados sobre la vereda que estaban obstruyendo el paso de los peatones, sobre la avenida Mariscal López. Fueron a parar al corralón.

Embed Para tener a #AsuncionEnOrden tenés que hacer tu parte, porque si no respetás las reglas de tránsito, vamos a tener que multarte pic.twitter.com/xuJmohKOw0 — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) February 27, 2020

Las denuncias a la PMT pueden realizarse llamando al *916 o al (021) 293-387.