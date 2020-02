ANDE admite error en sistema para justificar sobrefacturación en Curuguaty

“El mes pasado hubo un problema en el sistema, a lo mejor eso es lo que está repercutiendo ahora, pero tenemos que ver caso por caso, suministro por suministro, para ver cuál es el problema, si hay algún tipo de error se va a solucionar eso”, manifestó el funcionario estatal.

Muchos casos se presentaron, como el de la pobladora María Esmelda Medina, del barrio Industrial, cuya factura por el mes de diciembre de 2019 vino con un monto de G. 800.000 en enero.

La mujer dijo que el excesivo monto a pagar es totalmente fuera de lugar, ya que siempre solía abonar sumas de dinero que orillan los G. 80.000 a G. 100.000 en forma mensual.

“Yo no tengo para pagar, ¿de dónde quieren que consiga la plata? Y si es que no me van a solucionar voy a mandar quitar el medidor, me quedo en la oscuridad, y voy a tratar de estirar de los vecinos en todo caso, a pesar de que por ahora nadie quiere dar más. Pero ellos pagan G. 4.000 nomás en forma mensual”, expresó la mujer.

La denunciante viajó a la capital del país por problemas de salud de uno de sus hijos y estuvo fuera de su casa por un lapso de 22 días. Explicó que le dejó a su hija un teléfono para que lo ponga a la venta y pagar de esta manera la factura del mes; sin embargo, al no lograr la comercialización, se duplicó la deuda por dos meses.

La usuaria dijo que aún así no admite el excesivo monto que le vino en la factura.

Por último, doña María señaló que en su casa, por la pobreza en la que vive, no tiene aire acondicionado, solo cuenta con un ventilador y una heladera.

El otro caso corresponde a la pobladora María Leida López, quien por segundo mes consecutivo recibió la factura con un monto superior a los G. 3 millones.

En el último mes ascendió a G. 3.563.000, y luego de recurrir a la oficina de la institución en Curuguaty, le rebajaron el monto a G. 794.000, con la opción del pago fraccionado. según precisó.

Varios otros usuarios están en la misma situación, generando un repudio generalizado de la ciudadanía contra la ANDE en el Departamento de Canindeyú.