Se trata del agente del Ministerio Público Hernán Galeano, quien alertó el caso mediante las redes sociales del Ministerio Público, informaron a través de Telefuturo.

“El fiscal Hernán Galeano pone a conocimiento de la ciudadanía que una persona, quien dice ser Ruth Benítez, emite documentos y audios de contenidos falsos, con el fin de obtener dinero para evitar proceso por pornografía infantil. Para el efecto, usan su fotografía para chantajear a los incautos”, se lee en un comunicado de la institución fiscal.

El nombre que menciona, Ruth Benítez, es también una fiscala, quien por su parte explicó que su nombre está siendo utilizado también para engañar a las víctimas, incluso con documentos falsos muy parecidos a los que emite la Fiscalía para citar a los procesados.

La representante del Ministerio Público explicó que el modus operandi de los delincuentes implica iniciar conversaciones virtuales amorosas con las víctimas a través de un perfil falso, tras lo cual se comunican haciéndose pasar por otra persona, diciéndole que se trataba de un menor de edad, por lo que sería denunciado.

“Crearon perfiles falsos y después de varios días de conversaciones intercambiaban fotos amorosamente y luego esa conversación se convertía en una extorsiva, mencionándole desde ese perfil que se trataba de una menor y que sus padres tomaron conocimiento y que realizarían la denuncia; que si no le pagaba, iría detenido”, explicó.

Posteriormente, utilizan el perfil falso del fiscal para amenazar con que serán procesados, mientras que aparentemente con la intención de ser más creíbles, los extorsionadores envían documentos falsos que son firmados por Benítez.

En una de las conversaciones en las que el desconocido se hace pasar por el fiscal, se observa que le dice a la víctima que, antes de ordenar su detención, “necesita” hablar con la persona para llegar “a una conciliación entre ambas partes”.

Al respecto, en comunicación con Última Hora, el fiscal Hernán Galeano explicó que el caso fue bastante confuso y que “no tiene mucho sentido”, pero recordó que para casos de pornografía infantil ni siquiera existe una conciliación, alertando a la ciudadanía para estar atentos a esto.

Señaló que si bien hasta el momento no hubo personas que cayeron en los últimos engaños, no es la primera vez que utilizan su nombre y el de otros fiscales y que no será la última, por lo que exhortó a acudir a la Fiscalía en caso de duda.

“Hay que crear consciencia en la ciudadanía. Exhorto a que acudan a la Fiscalía para asegurarse de que es fidedigno. No es la primera vez y no va a ser la última. Tenemos la hipótesis de que son números que se usan desde las cárceles, por lo que también hay que ver un sistema para prevenir esto”, aseveró.

Galeano ya presentó la denuncia correspondiente por el caso, a fin de dar con los responsables del hecho y para que ninguna persona sea afectada por el caso.