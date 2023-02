El violento episodio fue captado por cámaras de testigos y se hizo viral en las redes sociales.

Las imágenes muestran una violenta gresca entre un ciudadano y al menos tres agentes de la Patrulla Caminera. Incluso, uno de los hombres terminó ensangrentado luego de que uno de los funcionarios le pegara con una linterna.

Según el relato de los hombres, todo empezó cuando pasaron por un control de la Patrulla Caminera, donde Julio Sosa, quien conducía el rodado, fue sometido en cuatro ocasiones a la prueba de alcoholemia.

Al respecto, mencionaron que uno de los agentes manipuló la máquina y recién en la cuarta ocasión les dijeron que el resultado fue positivo.

A partir de ahí, indicaron que los agentes se habrían apropiado de sus documentos e intentaron bajar a la fuerza al conductor, por lo que intervino Luis Sosa, quien finalmente fue agredido por los funcionarios.

Julio Sosa asegura que él no estaba alcoholizado. Dijo que los agentes de la Caminera le despojaron de la llave de su vehículo y lo arrastraron por el suelo tras discutir con ellos. Sostuvo que los funcionarios abusaron de su autoridad y actuaron con prepotencia.

“Les pedí que me devuelvan la llave y me dijeron que me van a entregar en la Fiscalía”, afirmó el hombre a Telefuturo.

“Me sacaron arrastrado del auto, me echaron al asfalto y cuando mi hermano salió a reclamarles le recibieron con golpes. Eran como patoteros, fue vandalismo lo que hicieron. Le golearon con la linterna, es un arma contundente, le pudieron haber matado de un golpe. Cuando vieron que mi hermano estaba ensangrentado, ellos mismos llamaron a los bomberos”, recordó.

El ciudadano, quien terminó ensangrentado, dijo que tras la violenta reacción de los agentes, uno de ellos le dio su número de teléfono para intentar “arreglar y que no haga la denuncia”.

Señaló que ninguna autoridad se puso en contacto para solicitarles su versión sobre el proceder de los funcionarios.