Aeronave que capotó en Bahía Negra habría sido robada en Brasil

Medios del vecino país publicaron en sus portales la declaración del dueño de la aeronave, identificado como Remi David Cassini Neto, quien dio detalles de la desaparición.

El brasileño explicó que la aeronave estaba siendo prestada a un piloto de nombre Giuliano Woisky, quien había quedado desempleado y realizaba vuelos privados en Brasil.

Señaló que la máquina presentó problemas cuando estaba en la localidad de Jundaí y pidió al joven que la lleve al aeropuerto de Campo Marte, São Paulo.

De acuerdo con lo que declaró al portal Ponta Porã News, el piloto quedó en darle noticias, pero eso nunca ocurrió.

Detalló que empleados del Aeropuerto de Tatuí (SP) lo contactaron y le preguntaron si su avión había sido robado.

Esto debido a que un piloto que se identificó solo como Waiss había reabastecido el avión, estaba muy nervioso e incluso había discutido con algunas personas.

El brasileño no se explica cómo la aeronave pudo parar en territorio paraguayo, puesto que la ruta no estaba marcada para su ingreso al país. Cassini Neto apuntó a que la intención del piloto era no devolverle la aeronave.

La avioneta explotó en el aire y quedó totalmente calcinada, al igual que el cuerpo del piloto.