“Cuáles fueron los factores determinantes, una de las publicaciones que leí dice que su fuente fue la Senad, también hablan de que su fuente fue del Ministerio del Interior. Habría que ver la redacción y el argumento que llevaron a la decisión de ellos, pero coincide con lo que el Ministerio Púbico le atribuye y que está en la acusación”, afirmó a Monumental 1080.

Sobre la vinculación que podría haber entre Quintana y un hecho delictivo en EEUU, la fiscala señaló que dentro de la investigación abierta se encuentra la empresa Neos Import-Export SA, constituida en el país y que hacía unas remesas a los EEUU.

“Hay importaciones y exportaciones que datan que provienen de ahí y que EEUU fue un país de tránsito, esa es la información sobre la que nosotros estábamos trabajando", precisó.

En el 2019 se había desbaratado un esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678 en la compra de teléfonos celulares de alta gama, y en el que se habría realizado un descuento de cheques por valor de aproximadamente USD 200.000 en la firma Neos Import Export SA. Dicha empresa tiene como socio comercial al presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

"Justamente en el mes de febrero uno de los procesados que es miembro del Consejo Directivo de Neos puso a disposición del Ministerio Público y del proceso penal documentos y ahora recién vamos a avanzar con respecto a esa porción", manifestó.

Sin embargo, de parte de la Fiscalía el caso no tiene vinculación con la ex pareja del diputado, Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz, a quien también le fue prohibido el ingreso a EEUU.

Causa se encuentra cajoneada en la Corte

El proceso penal a más de 30 personas vinculadas al caso Berilo lleva más de un año esperando por una resolución de la Corte.

"Él (Ulises Quintana) está acusado por el Ministerio Público, esa acusación fue revisada por la Cámara de Apelación. El Tribunal de Apelación anuló esa acusación y sobre esa circunstancia la Fiscalía presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia, eso se presentó en fecha 9 de diciembre del 2019. La Corte dicta una medida cautelar y ahí están suspendidos los plazos, esa es la situación procesal de la causa", comentó la fiscal.

Según Ledesma, hubo varios inconvenientes, primero en correr traslado y notificar a todas las partes, unas 24 personas, y después para integrar la Sala Penal de la causa.

Desde el 2019 se sigue esperando la resolución de la Corte si confirma o anula la decisión del Tribunal de Apelaciones.

La representante del Ministerio Público afirmó que en varias instancias el Ministerio Público instó para que no caduque el proceso. "La Corte debe tomar una decisión para que continúe la causa", insistió.

Ex pareja afirma no tener vínculos laborales con diputado

Por su parte, Mirtha Fariña, en contacto con Monumental 1080 AM dijo que actualmente ya no es pareja de Ulises Quintana y tampoco están casados. Dijo que existe una relación de amistad entre ambos, pero que no entiende por qué fue alcanzada en la disposición de no entrar en EEUU.

"No tengo ninguna cuenta bancaria, ni bienes compartidos. Sí acepto que como fianza real se presentaron propiedades de mis padres. Eso es lo que podríamos tener en común: que los terrenos de mis padres fueron los que se presentaron como fianza real en su momento", aseveró.

Dijo estar sorprendida por la medida y que no sé nomás cómo demostrar que no tiene un vínculo personal y laboral con el procesado.

Sin embargo, Fariña en todo momento defendió a su ex pareja con quien dijo tener una relación de amistad.

"Por más que yo no tenga más nada con él sigo defendiéndole, yo sigo creyendo en su inocencia, confío en su capacidad, sé lo guapo que es, lo luchador que es, independientemente a todo lo que está pasando, sigue firme. Yo le admiro a Ulises y de corazón espero que esto ya termine, porque realmente él no se merece lo que está pasando y lastimosamente me terminó salpicando a mí", indicó.

Lamentó que este tipo de hechos sean motivo para acusarla a ella y toda la familia. "No es justo, me duele. Nadie me va a devolver lo que nos está pasando", apuntó.