El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio una entrevista exclusiva al programa La Lupa, emitido por Telefuturo, en la mañana de este sábado. Afirmó que aún no tiene definido quién será la persona que remplazará a su hermano, Benigno López , en el cargo de ministro de Hacienda. Si bien no quiso confirmar aún el cambio, dijo que la titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, probablemente será llevada a Itaipú Binacional, mientras que el ministro de Educación, Eduardo Petta, seguirá en su cargo.

"Vamos a ver la semana que viene eso. Hay un gran equipo, hay muchos recursos humanos que tiene Hacienda. Está en el proceso de confirmación, aunque el ministro de Hacienda igualmente dijo que él renunciaría, no me lo dijo a mí, lo dijo por los medios de comunicación. Me enteré a través de ustedes eso. De todas maneras, hay un gran equipo de la casa y queremos apostar a alguien de la casa para darle continuidad a nuestras políticas económicas. Esto vamos a analizar en la semana", señaló el primer mandatario, mientras cargaba platos de almuerzo en una iniciativa de ollas populares de la Oficina de la Primera Dama, en la Subsistencia del Ejército Nacional, ubicado sobre la Avenida Artigas, en Asunción.

Días atrás, el ministro Benigno López, quien fue propuesto para una Vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que incluso si finalmente no queda para el cargo en el organismo internacional, él renunciará al cargo de ministro.

"Eso dijo él (Benigno), vamos a ver qué pasa. Yo creo que Paraguay merece este espacio, hemos venido construyendo políticas económicas importantes durante mucho tiempo y mucha institucionalidad en términos del fortalecimiento de nuestras políticas económicas. Paraguay merece este reconocimiento (...). A mí me sacan un brazo, esa es la verdad, pero creo que se merece nuestro país y vamos a tener una buena representación ahí", expresó el titular del Poder Ejecutivo.

Al ser consultado si el actual viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, será quién remplazará a Benigno López, el presidente se limitó a señalar que se trata de un funcionario excelente y reiteró que el lunes va a analizar los perfiles de distintos candidatos. Se reservó de dar más información al respecto, para "no generar una expectativa falsa".

"Vamos a seguir teniendo cambios. Tuvimos cambios en la Cancillería, le designamos a Mónica Seifart ante el Consejo de la Magistratura y vamos a seguir teniendo cambios en este próximo mes, seguramente, principalmente en el área económica", afirmó Abdo Benítez.

Sobre el punto, destacó las políticas económicas que tuvo su gobierno en estos dos años, especialmente con el programa Pytyvõ que, según dijo, asistió a más de 3 millones de paraguayos durante la pandemia de una manera trazable y transparente. Aseguró que quiere mantener "la cohesión" del equipo actual que encabeza el Ministerio de Hacienda.

Cambios en MIC y permanencia de Petta

Por otro lado, el presidente Abdo adelantó que probablemente la actual ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, será llevada a ocupar algún cargo en la Itaipú Binacional. También ratificó en que confía plenamente en Eduardo Petta como ministro de Educación.

"La ministra Liz Cramer hizo una excelente negociación para avanzar los acuerdos de Mercosur y Unión Europea. Fue fundamental para llegar a acuerdos importantes. También fue fundamental para lograr el acuerdo automotriz. Eso le ha generado un gran respeto de sus pares en la región y puede ser una persona muy importante para la revisión del Anexo C de Itaipú que tenemos más adelante, entonces, esa experticia a lo mejor la vamos a necesitar en otro lugar", expresó Abdo Benítez.

Por otro lado, dijo que el ministro Petta no sería cambiado, ya que confía en su honestidad y en el proceso que lleva adelante. No obstante, advirtió que sabe que tiene críticas en su contra y que debe mejorar su carácter.

"Está trabajando todavía bien el amigo Eduardo (Petta). Sé que tiene muchas críticas, pero tengo mucha confianza en su honestidad y el proceso que lleva adelante. Le falta comunicar mejor y tener un poco mejor carácter. Vamos trabajando en eso", indicó.