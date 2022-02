Comentó que tiene la ilusión de seguir estudiando su carrera de Ingeniería Agronómica y que sus compañeros le demostraron mucho apoyo para culminar el semestre pasado.

"Es un día a la vez, como dice mamá, siempre hay que mantener la tranquilidad, seguir adelante con los ejercicios y avanzar cada día más. Es una segunda oportunidad de hacer las cosas bien y hay que aprovechar esta segunda oportunidad que da la vida", expresó en conversación con NPY.

Mencionó que el apoyo de su madre, Blanca Vaccari, fue fundamental porque la mayor parte de su recuperación fue "gracias a ella".

Por su parte, su madre aseguró que la tragedia "marcó sus vidas" y que este miércoles al cumplirse 1 año de aquel hecho "vuelven a recordar todo" y que su hijo "prácticamente volvió a nacer".

"Hubo mucha intervención divina e intervención de la ciencia, estamos aquí hoy para contar y ser testimonio de vida y de la recuperación de mi hijo José Daniel", expresó.

♦Blanca Vaccari, madre de José sigue agradeciendo el apoyo y las oraciones por la vida de su hijo



Aseguró que su hijo realiza un esfuerzo y es "muy loable admirar su carácter, su buena predisposición para su recuperación". Dijo que es joven y tiene ganas de vivir y salir adelante, lo que "le ayuda muchísimo".

Dijo que la rehabilitación de su hijo se da "paso a paso". Recordó que comenzó con algunos movimientos y ahora ya habla y camina despacio, además está fortaleciendo sus brazos para que puedan recuperarse.

El día del accidente, Blanca despidió a su hijo al subir al avión y lo bendijo. Después siguió enviándole bendiciones por mensajes de texto.

"Le decía que mi bendición le siga llegando hasta el cielo donde él está, hasta lo más alto y él me respondió: 'Gracias, mamá', luego le volví a enviar otro mensaje y ya no me respondió. Al rato ya supe la noticia, pero en ningún momento dudé de que mi hijo estaba vivo. Tanto le encomendé a María Felicia de Jesús Sacramentado (Chiquitunga) a mi hijo, su viaje y hoy día ella me está devolviendo con mucha gracia", agregó.

La madre afirmó que es fundamental el apoyo de la familia, de los amigos, conocidos y desconocidos porque mucha gente "con su aliento de esperanza" hizo posible que hoy su hijo esté de pie. Agradeció a todas las personas, quienes les acompañaron en todo este tiempo.

En el trágico accidente perdieron la vida el coronel diplomado Comando de Estado Mayor Aníbal Antonio Pérez Trigo, junto con el teniente 1° piloto militar Willian Martín Orué Román.

Además del diplomado de Estado Mayor Alfredo Darío Céspedes, el teniente 1° de Aviación Marcos Samuel Romero, el teniente de Aviación Manuel Guzmán Sotelo Riveros, el suboficial mayor de Aviación Pedro Nelson López Morales y el funcionario público Críspulo Almada.