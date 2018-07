31M: Madre de Florentín, preocupada tras alta condena a suboficial

“Lo que se le hizo a Sanabria es una injusticia porque ellos estaban de servicio. Mi hijo, lo mismo. Yo me apeno mucho con la familia de Sanabria y no sé qué esperar de la Justicia para con mi hijo”, señaló en comunicación con la emisora 800 AM.

El también suboficial de Policía fue condenado este lunes a 12 años de prisión por el disparo contra el diputado liberal Édgar Acosta, durante las protestas del 31 de marzo del 2017.

Desconsolada y en medio de llantos, insistió en que su hijo es inocente y pidió a las autoridades analizar bien los hechos antes de emitir una sentencia.

“Mi hijo es inocente de todo esto. Era mi esperanza, soy una madre que día y noche lucha por sus hijos y lo único que pido, por favor, es que no le condenen. Noche y día estoy llorando hasta ahora. En mi vida (nunca) pensé pasar por estas cosas”, expresó.

Único procesado

Gustavo Florentín es sindicado de haber efectuado el disparo que acabó con la vida del joven Rodrigo Quintana, en los hechos registrados entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del año pasado.

Según datos del Ministerio Público, Florentín ingresó hacia la medianoche del sábado 1 de abril de 2017 a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ubicada entre las calles Iturbe casi Manuel Domínguez de Asunción, junto a otros uniformados, sin una orden judicial.

Supuestamente, los policías iban tras la turba que apedreó el local del diario ABC Color, de acuerdo con lo que relató su camarada Arnaldo Andrés Báez (para quien la Fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo), en su declaración indagatoria.

Actualmente, Florentín es el único procesado por el caso de Rodrigo Quintana.