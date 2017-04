Acevedo piensa que los sectores aliados solo buscan ganar tiempo con la mesa de diálogo para tranquilizar los ánimos de las personas y luego, en algún momento, aprobar la enmienda en la Cámara de Diputados.

Mencionó que durante la reunión entre actores políticos y religiosos, realizada el miércoles en el ex Seminario Metropolitano, las posturas estaban bien definidas y en ningún momento se habló de retirar el texto aprobado por los senadores oficialistas, luguistas y llanistas.

Roberto Acevedo recordó que el mismo presidente de la República, Horacio Cartes, priorizó el debate sobre la enmienda, pero sin tomar postura en un primer momento.

"Hablaron todos, el presidente de Diputados (Hugo Velázquez) prometió no tratar el tema de la enmienda mientras dure la mesa de diálogo, el presidente del Partido Colorado (Pedro Alliana) manifestó que tenía el mandato de su partido de apoyar la reelección y considera que la enmienda es el camino", relató a la emisora 780 AM.

Pero fue la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, quien manifestó que lo ideal para terminar con este conflicto es darle participación a la gente a través de un referéndum.

Ante esa manifestación, el titular del Ejecutivo dijo estar de acuerdo con la legisladora. "Pedimos urnas, Que no sean 80 diputados o 45 senadores los que decidan, sino tres millones de electores", refirió Cartes.

GANAR TIEMPO. Acevedo reiteró que la enmienda se trata de un proyecto irregular porque no se respetaron las formalidades y se sobrepasó su autoridad.

"Creemos que ya no podemos estar teniendo así a la población paraguaya. El pueblo no se merece vivir en estas condiciones. Esperábamos una posibilidad de cambio", dijo el también titular del Legislativo.

Agregó que no puede negociar sobre la Constitución Nacional y reiteró que él tomó las determinaciones en base a las facultades que tenía como presidente del Senado.

Lamentó las irregularidades en la sesión realizada por el oficialismo y sus aliados en la que se modificó el reglamento interno de la cámara legislativa y posteriormente se aprobó el proyecto de enmienda.

"Yo fui avasallado, no se me reconoció como presidente estando en el recinto. Si no se me respeta ni me reconoce, qué es lo que yo hago en la mesa de diálogo. Lo que queremos ahora es que se expida la Corte Suprema en esta situación para solucionar el problema", agregó.