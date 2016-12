Unos ocho diputados, representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), "se revelaron" y dieron cuórum a la sesión extraordinaria marcada para este jueves, donde finalmente se aceptó el veto total al Presupuesto General de Gastos 2017 remitido por el Ejecutivo. Ahora piensan en sancionarlos.

Estos legisladores decidieron no obedecer las instrucciones de la bancada liberal de no participar en la sesión extra de Diputados para que el veto del Ejecutivo no sea tratado. "Se revelaron" y por mayoría se aceptó la decisión del presidente Horacio Cartes, por lo que el año que viene regirá el presupuesto 2016.