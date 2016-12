La Cámara de Diputados decidió este jueves aceptar el veto total al Presupuesto General de Gastos 2017, remitido por el Ejecutivo, en medio de la guerra política. Con esta decisión el documento quedará archivado y el presidente Horacio Cartes logrará su objetivo, el de quedarse con el Plan de Gastos del 2016.

La sesión extraordinaria inició con unos 50 minutos de atraso, debido a que no reunían la cantidad mínima de legisladores en la sala. La oposición y liberales no se presentaron porque no reunían los votos necesarios para rechazar el veto total del Ejecutivo.