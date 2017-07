Alumnos luchan por filial de Fiuna en Misiones

Los alumnos y padres de familia, acompañados por el gobernador de Misiones, Derlis Maidana; el intendente de Ayolas, Carlos Duarte; el presidente de la Junta Municipal, Wilian Aquino, y otros concejales se trasladaron a Asunción este miércoles para pedir que no se cierre la filial y que se respete el calendario académico para el examen de los alumnos de Ayolas.





El problema empezó cuando de forma sorpresiva el lunes 24 llegó una orden verbal del decano de la Facultad, Pedro Ferreira, de que no se realicen los exámenes del Curso Probatorio de Ingreso (CPI), sin siquiera una resolución expedida por el Consejo Superior. Los alumnos ya estaban prestos para rendir y se les avisó minutos antes de que no lo harían a través de una llamada realizada por Néstor Barreto, coordinador académico.





"Por resolución del consejo superior universitario de la UNA se fundó la sede de la Facultad de Ingeniería en Ayolas, en el año 2015, todo iba bien hasta que varios hechos empezaron a llamar nuestra atención, como la falta de pago de su salario a los docentes, la negativa a aceptar el local propio que la Gobernación de Misiones construyó, la falta de interés en las cuestiones administrativas y, por último, la orden del decano de la Facultad, Ing. Pedro Ferreira, de frenar los exámenes de ingreso; esto nos hizo ver el interés oculto de buscar el cierre de esta sede", explicó Gabriel Alfonzo, padre de uno de los alumnos afectados por la situación.





Los alumnos no están conformes con las respuestas brindadas por las autoridades de la Facultad. En la tarde de este miércoles la comitiva se reunió con el decano, Ing. Pedro Ferreira.





"Pretenden que no se abra el quinto semestre, alegan falta de presupuesto, dicen que el proyecto está siendo estudiado en el Congreso y de eso depende; si no se aprueba los alumnos tendrán que venir a San Lorenzo hasta que se habilite en Ayolas, pero no nos mostraron ningún documento. Llegaremos hasta las últimas instancias que sean posibles y necesarias", expresó Ovidio Villalba, alumno del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos, quien participó en la reunión.





Aguardan el resultado por parte de los integrantes del Consejo Superior Universitario con respecto a si se mantiene el calendario académico establecido para los exámenes de los alumnos de Ayolas o si indefectiblemente tendrán que equipararse a los alumnos de San Lorenzo, quienes se atrasaron por la medida de fuerza universitaria, según refieren.



Por otro lado, tienen la promesa por parte del decano de que la filial no será cerrada.