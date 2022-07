Vuelca camioneta con más de 600 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero

El pesaje correspondiente de la droga arrojó un total de 703 panes de marihuana, con 690,6 kilos, cuyos estupefacientes quedaron a cargo del personal de narcóticos de la Policía Nacional.

Según los agentes intervinientes, el hecho ocurrió en horas de la madrugada y se presume que el conductor perdió el control por la alta velocidad en la que circulaba.

El oficial Francisco Astorga, del Puesto Policial 2 de la colonia San Luis, informó que alrededor de las 6:30 fueron comunicados del hecho por un motociclista que circulaba por el lugar.

Inmediatamente se constituyeron en el sitio y tanto el conductor como los ocupantes del vehículo ya no fueron localizados. Aparentemente no hubo personas lesionadas. En el rodado no fue encontrado ningún tipo de documentos.

Intervino en el hecho el fiscal Celso Morales, quien dispuso que la carga sea trasladada hasta el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y que el rodado sea llevado al Puesto de Control San Luis, con ayuda de una grúa.