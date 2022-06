Video muestra terrible enfrentamiento entre policías y campesinos en Itapúa

En el video se observa un grupo de alrededor de 50 campesinos, entre hombres y mujeres, los cuales usaban unos palos como armas, en pleno campo de cultivo, informó el periodista de Última Hora Antonio Rolín.

De fondo, se divisa a un hombre que exhorta al grupo a no tener miedo e incentiva el ataque a unos policías, a quienes se los ve de lejos en medio de un terreno descampado. En un momento dado, uno de ellos incita a golpear a un uniformado y se observa una corta persecución cuando empiezan varios disparos.

El video registra inicialmente unos tres primeros disparos seguidos que no se pueden distinguir de qué lado provino. Sin embargo, la turba de campesinos no se detiene y continúa siguiendo a los agentes, aunque no se distingue claramente el uniforme policial en el material.

Enfrentamiento Itapúa.mp4 El momento del enfrentamiento fue captado en un video. Video: Gentileza.

En el video también se escuchan los gritos de varios hombres y nuevamente inicia una ráfaga de disparos y a la vez se ve una intensa humareda, posiblemente originada tras el lanzamiento de gases lacrimógenos que disipa momentáneamente al grupo, mientras los hombres tratan de subir a una camioneta.

Al instante, los campesinos se percatan y vuelven a reagruparse para evitar que los agentes se den a la fuga. Entretanto, se escucha a una mujer pedir y proferir la expresión "quemar vehículo". Rato después, se acerca un hombre hacia el campamento pidiendo gasoil.

En el terreno descampado los disparos continuaron hasta que los ocupantes de la camioneta lograr salir del lugar.

Versión policial

Si bien, la Policía Nacional argumentó que se dio un fuego cruzado, donde un joven identificado como Edgar Emiliano Centurión Almirón falleció tras recibir un disparo de una escopeta y 12 perdigones.

El conflicto se dio a días de un desalojo en zona de Las Mercedes, del distrito de Tomás Romero Pereira, límite con Edelira, donde supuestamente el grupo de personas habrían salido al paso de maquinarias que se retiraban de la zona de labores, bajo custodia policial e intentaron incinerarlas. Hasta el momento, solo se tiene la versión de los policías sobre lo ocurrido.

La Policía Nacional también señaló que los atacantes habrían tenido preparadas bombas tipo molotov, las cuales se hallaron en el lugar.