“Me sorprendió el anuncio que hicieron, yo acudí al Consejo por indicaciones del Presidente –Mario Abdo Benítez– para debatir sobre otros tremas, pero no interferí en el debate sobre la reelección”, aclaró Villalba en radio Monumental 1080 AM.

El viceministro consideró que no es un momento oportuno para impulsar ese debate. Además, refirió que cree que la propuesta no correrá, ya que no hay un acuerdo integral entre todos los actores políticos y sociales.

“Particularmente, creo que no va a correr por la forma en la que se inició, es de un solo partido político y eso hace que se reste fuerza porque se necesita de una conversación previa entre todos y creemos que esto no puede darse así”, sentenció.

Consultado si conversó con el mandatario sobre el tema, el secretario de Estado señaló que aún no, pero que sí dialogó sobre el tema con el asesor presidencial Daniel Centurión, quién también coincidió en que fue desacertada la propuesta, según detalló Villalba.

“Es muy desacertado por el momento y por la falta de participación de los actores. Y esto podría perjudicar al Gobierno porque solo se da propuesta de un sector, sin consultar con otros actores que no forman parte del partido”, reiteró.

El anuncio de los seccionaleros generó un revuelo y todo tipo de reacciones en las redes sociales.

No obstante, para el titular del Consejo de Seccionales, Édgar López, este es un buen momento para presentar este tipo de pedidos habida cuenta de que recién se cumplió un año de mandato.

Para impulsar la iniciativa, los seccionaleros quieren juntar unas 30.000 firmas para llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

Además, buscan permitir que los ex presidentes de la República puedan pugnar por un lugar en el Congreso como legisladores activos. De acuerdo a la Carta Magna, los ex mandatarios, actualmente, son senadores vitalicios.