Cerca del final de la sesión extraordinaria, González tomó la palabra sobre el punto en debate y sugirió la calendarización de temas referentes a intervenciones municipales y el cronograma de tratamientos que dé dinamismo al proceso de cada municipio.

En ese momento, sin tener el uso de la palabra, Samaniego la interrumpió para objetar que la recomendación se daba fuera lugar.

El diputado ya había tenido la palabra minutos antes para solicitar que se deje abierta la conformación de la Comisión Especial ya que Colorado Añetete aún no había designado a sus representantes, lo que iba a atrasar una semana más el proceso de intervención.

Este hecho ofuscó a la diputada del Partico Encuentro Nacional (PEN), quien no evitó sacar en cara que el movimiento de su colega apañaba la corrupción. Los diputados colorados dejaron sin cuórum la sesión ordinaria para no tratar el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, su vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López.

“¿Qué lo que no es el punto? Ya sé Samaniego, a vos no te gusta luego hablar de corrupción, querido”, refirió González, todavía sentada en su lugar.

Siguiendo con el uso del micrófono, la legisladora se dirigió a la presidencia para decir: “Es un maleducado ese señor, se cree que porque se hace el moqueteador a mí me va a hacer temblar, está equivocado. Porque él tiene aire luego de ínfulas de prepotente y de maltratador. Y a mí no me va a venir a maltratar acá”, se quejó.

Por su parte, Samaniego continuaba discutiendo y respondiendo a González desde su lugar. La diputada continuó advirtiendo a su colega que podía golpear la mesa o a otra persona, pero que a ella no la podía agredir.

La situación se caldeó más cuando los dos continuaban discutiéndose, con lo que la opositora se levantó de su lugar y con varios gestos de no temer enfrentarse a él lo desafió a golpearla.

“¿Y qué? Vas a venir a pegarme como le maltratás a otra gente, vení pues… vení pues si te animás, cobarde”, reaccionó la legisladora.

Finalmente, los ánimos se calmaron con la amenaza de que sería levantada la sesión. Posteriormente, a través de sus redes sociales, Kattya González denunció la intolerancia al debate, la prepotencia impune y la violencia política ejercida contra la mujer en el Congreso Nacional.

La diputada recordó que Esteban Samaniego agredió físicamente al senador Jorge Querey, del Frente Guasu, el pasado mes de junio. En la oportunidad, Querey denunció que fue víctima de agresión física y verbal por parte de Samaniego y calificó la situación como bochornosa y al diputado de violento y prepotente.

El año pasado, la diputada también protagonizó una escena ya que con una zapatilla en mano y golpeando fuertemente su escritorio, protestó durante la sesión de la Cámara Baja.