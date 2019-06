Legisladores se enfrentan en el estacionamiento del Congreso

Según el relato de Samaniego, el senador Querey, aparentemente, ingresó de contramano en uno de los carriles, lo que lo motivó a reclamarle, generándose un cruce de palabras entre ambos.

El diputado colorado argumentó que no conocía al senador Jorge Querey y sostuvo que su intención tampoco fue agredirlo por el cargo que ocupa.

“Tuvimos una diferencia en el estacionamiento, yo llegaba a mi sesión y el señor –Querey- salía de contramano… Yo le dije: ‘sos un gran mal educado’ y él se hace del enojado y me maltrata verbalmente, entonces yo me bajo a reclamarle y golpeo su puerta”, dijo el diputado en comunicación con Monumental 1080 AM.

Negó que haya agredido físicamente al senador del Frente Guasu; sin embargo, Querey afirmó que sí sufrió unos golpes en la discusión.

“Yo me bajé del vehículo porque no podía pasar y el señor me agrede verbalmente y nos agredimos, yo en ningún momento le toqué físicamente”, insistió por su parte el diputado.

A los golpes

El senador del Frente Guasu Jorge Querey denunció que fue víctima de agresión física y verbal por parte de Samaniego. Calificó la situación como bochornosa y al diputado de violento y prepotente.

“Hubo una situación bochornosa en el estacionamiento del Congreso Nacional. Yo tengo un vehículo utilitario y necesitaba de espacio para salir. Ahí él (Esteban Samaniego) actuó con mucha violencia y prepotencia", explicó el parlamentario en contacto con la misma emisora radial.

Según el relato de Querey, en ese ínterin Samaniego se baja de su vehículo y comienza a gritarle todo tipo de improperios, explicó.

“Me grita: ¿Quién puta te creés? ¿Por qué puta le dejan entrar a alguien que no sea senador o diputado?”, contó Querey, quien también manifestó que recibió golpes en el pecho y el hombro. “Tengo un hematoma y no puedo mover el brazo”, denunció.

El senador dijo que permaneció dentro de su rodado, hasta que llegaron los personales de seguridad de la sede legislativa.

"Yo no me bajé del vehículo, tenía la ventaba abierta y desde allí se dio la agresión. Me preocupa que un diputado actúe con tanta prepotencia", cuestionó.