Vecinos reclaman más de 48 horas sin agua y analizan manifestación

Wilson Samudio, uno de los vecinos, denunció que desde el miércoles no cuentan con agua y que a pesar del trabajo realizado hasta la fecha no hay solución. Desde la Essap solo responden con comunicados vía Twitter.

“Primero sacaron un comunicado de que duraría cuatro horas la reparación, después ampliaron el tiempo, pasaron 24 horas, y hoy llegamos a las 48 horas y ellos siguen sacando comunicados”, reclamó el afectado.

Embed Seguimos trabajando en la reparación de una válvula principal sobre la calle Coronel Bobeda, para reponer el servicio en los barrios San Jorge y San Ramón de Mariano Roque Alonso.#Essap #ParaguayDeLaGente pic.twitter.com/Bm5yJfssgz — Essap S.A. (@EssapSA) September 21, 2019

Comentó que, a su parecer, el problema radica en que no encuentran la válvula descompuesta. “Llamamos, reclamamos muchísimo y no hay respuesta. Lo único que nos dicen es 'en cualquier momento', 'en cualquier momento', pero siguen pasando las horas sin agua”, lamentó.

“Cuando me fui a verificar que de verdad esté trabajando esta gente ya abandonaron, no solucionaron y no hubo una cobertura de 24 horas. Tal es así que hoy regresaron a las 8.00 de la mañana como si fuera que es un horario de oficina. En servicio básico no se tendría que parar hasta solucionar”, apuntó.

Desde la Essap argumentaron que el último reporte de los técnicos es que los trabajos culminaron en horas de la tarde de este viernes y que el servicio se iría restableciendo. No obstante, en horas de la noche el agua aún no regresaba y posteriormente se comunicó que continuaban las tareas.

Los vecinos reconocieron la asistencia de un camión cisterna de la Essap que ayudó con la distribución de agua. No obstante, no fue insuficiente.