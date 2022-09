Usura, lavado de dinero y tráfico de influencias: La caída del poderoso clan González Daher

El ex dirigente deportivo Ramón González Daher en uno de los calabozos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

En agosto de 2010, Última Hora publicó una serie de reportajes investigativos demostrando que Óscar González Daher, entonces presidente del Congreso, evadía el impuesto inmobiliario de numerosas propiedades, con la complicidad de su pariente, el entonces intendente colorado Raúl Karjallo. Ya se evidenciaban los nexos de su empresa Príncipe di Savoia en un presunto esquema de evasión y lavado de dinero.

Durante décadas, el clan González Daher manejó en el país los hilos de la política, el deporte y la Justicia, hasta que en el 2017 empezó la decadencia, cuando Óscar González Daher fue destituido del Congreso Nacional, por el caso conocido como audios filtrados del JEM.

El ex legislador se convirtió en el primero en perder su investidura en el periodo democrático de nuestro país; presidía el JEM y a través de él supuestamente se negociaban casos en la Justicia, presionando a fiscales y a jueces.

ODG.png El difunto político colorado, Óscar González Daher, pudo ser la primera víctima del grupo que dio origen al EPP.

Óscar González Daher perdió su investidura de senador en dos ocasiones y fue imputado en setiembre de 2018 por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, junto con su hijo Óscar González Chaves. Ambos acabaron presos, pero pronto fueron beneficiados con el arresto domiciliario.

El Gobierno de los Estados Unidos decidió retirarles de por vida la posibilidad de ingresar a su territorio al ex senador colorado, a sus familiares y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, convirtiéndose en los primeros paraguayos en figurar en la "lista negra". El ex legislador falleció en la tarde del 21 de octubre del 2021.

La consolidación del golpe

El golpe al clan González Daher terminó sellándose con imputación y encarcelamiento en la Agrupación Especializada del empresario y dirigente deportivo Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Ambos fueron procesados por lavado de dinero. En el caso del primero, también por usura.

Ramón, quien llegó a ser vicepresidente y presidente interino de la Asociación Paraguaya de Fútbol, supuestamente llegaba a cobrar intereses cercanos al 100% por préstamos y utilizaba artimañas para engañar a sus víctimas, a las que posteriormente despojaba de sus propiedades con el apoyo de la Justicia.

Durante el juicio por lavado de dinero y usura contra Ramón y su hijo quedó comprobado que el dirigente, con ayuda de fiscales y jueces a su servicio, obtuvo una fortuna con un esquema de apriete y hostigamiento a sus víctimas.

La Justicia comprobó que este logró amasar una fortuna de G. 6.5 billones, gracias a un esquema corrupto y con ayuda de la Justicia paraguaya.

El esquema de apriete a sus víctimas se llevaba a cabo en complicidad con fiscales y jueces, y consistía en una trampa de doble cobro del clan González Daher, aprovechando los vínculos políticos del fallecido ex senador.

La fortuna proveniente de la usura era ingresada por Ramón y su hijo al sistema financiero, sin justificación legal y sin que los organismos del Estado, encargados del control del lavado de dinero, se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de dinero, o sencillamente hacían la vista gorda, ante el hecho.

Ramón González Daher.jpg

A pesar de las sucesivas chicanas y obstrucciones al proceso, González Daher fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y usura, mientras que González Karjallo fue sentenciado a 5 años.

La medida fue recurrida por la defensa de los condenados, pero finalmente la decisión se confirmó. Ambos ingresaron este miércoles a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para la ejecución de sus condenas.

Unas 500 denuncias falsas

Documentos a los que ÚH pudo acceder indican que RGD promovió más de 500 denuncias falsas contra personas que prestaban dinero de él o de personas cuyos cheques o pagarés llegaban al poder del ex dirigente deportivo por terceros.

De esa cantidad de causas, la Fiscalía presentó unos 156 casos para demostrar el modus operandi del esquema perverso del clan. También los testimonios de algunos de ellos, por lo que quedó demostrado el hostigamiento con que sometía a sus víctimas.

Presentó más de 400 denuncias por estafa y apropiación contra sus prestatarios y para ese fin utilizó los cheques que estos le entregaron como garantías de los créditos usurarios. De estas, fue condenado por denuncias falsas en 155 casos.

Tras su condena, González Daher deberá enfrentar otro juicio oral por denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa, por otra denuncia presentada.

A partir de ahora, la Justicia paraguaya tendrá el desafío de investigar el nivel de implicancia de jueces y fiscales dentro del esquema de aprietes del clan.