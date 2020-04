La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, refirió que unos 45.000 trabajadores fueron suspendidos de sus puestos laborales y aguardan el pago del subsidio por parte del Instituto de Previsión Social (IPS).

“El IPS ya está habilitado para hacer los pagos, no solamente a los suspendidos, sino también a los cesados que fueron dados de baja de la previsional desde el 9 de marzo”, anunció en comunicación con Monumental 1080 AM.

Bacigalupo aclaró que los empleadores debidamente registrados en la institución que hayan remitido sus nóminas u otros datos a la plataforma habilitada, ya están a conocimiento del IPS y solo deben esperar la acreditación de la previsional.

En ese sentido, informó que aquellas empresas que no estén registradas en el Ministerio de Trabajo pero sí en IPS, no podrán ser consideradas formales, por lo que no podrán tramitar la suspensión ni el pago del subsidio.

Bacigalupo explicó que estos empleadores pueden inscribirse de forma digital en la página de la institución, adjuntar algunas documentaciones, y ya quedarán debidamente registrados.

“Nosotros no cobramos multa por este trámite, necesitamos que la empresa se inscriba para poder tramitar. El Ministerio no reconoce a alguien que es informal”, agregó.

Si la empresa está registrada en Trabajo, pero no en IPS, la secretaría estatal sí inscribe de oficio al trabajador.

Mayoría de mipymes esperan retornar en mayo

Por otra parte, la ministra indicó que la mayoría de los pedidos de suspensión de actividades que recibieron incluyen al mes de abril, por lo que avizoran que desde mayo puedan retomar sus labores.

“La mayoría pide abril, después hay otro sector que pidió abril y mayo, y muy pocos piden hasta junio –como el caso de hoteles y aerolíneas– que saben que no podrán operar aún. Por supuesto, todos tienen la posibilidad de renovación si esto se extiende”, agregó.

El 79% de los empleadores que comunicaron un corte en sus actividades son sectores gastronómicos, espectáculos y otros comercios de venta.

Analizan caso de nuevos asegurados

En el caso de los nuevos asegurados, quienes fueron registrados durante la crisis por el coronavirus, el IPS será el encargado de analizar si se aplicará o no el pago compensatorio para los mismos.

“Nosotros habíamos solicitado que esto sea una gran oportunidad de formalización y que sea también un llamado; IPS quedó en revisar y tendrá que ver si a los nuevos asociados se les podrá cubrir con la indemnización”, señaló.

Finalmente, la secretaria de Estado reiteró que aquellas empresas que son denunciadas por no descontar a sus trabajadores y no abonar por el seguro social, serán sumariadas y remitidas al Ministerio Público.