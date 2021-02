Una prótesis de pierna no fue obstáculo para un bombero

El voluntario llegó este domingo hasta la ciudad de Villa Elisa, en el Departamento Central, para combatir el incendio en el tanque de Petróleos Paraguayos (Petropar), que fue controlado luego de 36 horas de trabajo.

Jorgge, quien tiene una prótesis ortopédica, estuvo entre los más de 100 bomberos, que trabajaron arduamente en el siniestro.

En la tarde de este lunes, uno de sus compañeros destacó su lucha y lo presentó a todos los vecinos de Villa Elisa, quienes fueron al sitio para agradecer la labor de los voluntarios.

Bombero voluntario.mp4 El bombero voluntario recibió el caluroso aplauso de todas las personas, tras combatir al fuego durante 36 horas. Video: Gentileza.

"Pudimos contener y extinguir el fuego hoy día acá en Petropar, vengo de Mbocayaty de Guiará, estuve participando con los compañeros, por el sentido mismo hacia la empresa, soy funcionario de Petropar y miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay", expresó ante.

En la ocasión agradeció al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay por permitirle formar parte de la familia.

"No se ve muchas veces, yo soy una persona con discapacidad, pero que no me impide ni me limita a poder combatir", expresó y tras estas palabras recibió un emotivo aplauso y el agradecimiento de las personas.

El voluntario también agradeció a todos los presentes quienes les proveyeron de alimentos durante las 36 horas de combate al fuego.

Por último aseguró que "siempre seguirá luchando por la vida y por los bienes ajenos"

El incendio

Tras una larga lucha para controlar el incendio en el tanque de Petropar, los bomberos encontraron una oportunidad para atacar de lleno las llamas con espuma y así extinguirlas por completo.

Tras varias horas de estar utilizando solo agua para enfriar la estructura del tanque afectado, mientras se consumía el alcohol que había en su interior, los bomberos encontraron la posibilidad de utilizar espuma química en busca de extinguir por completo las llamas.

El incendio comenzó a la 1.15 del domingo y alertó a todos los vecinos de unos 500 metros a la redonda, quienes tuvieron que evacuar la zona ante una posible rápida propagación de las llamas. La evacuación de los lugareños se realizó en medio de una intensa lluvia.

La Municipalidad de Villa Elisa y la parroquia local habilitaron albergues transitorios para las familias, donde muchos pasaron la noche.

Al menos 27 vehículos de varias compañías del país llegaron hasta el lugar para los intensos trabajos.

El fuego se habría originado tras la caída de un rayo, pese a que el sitio cuenta con pararrayos.