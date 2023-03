El Juzgado de Faltas del Tercer Turno de la Municipalidad de Asunción resolvió sancionar a Escurra con una multa de 20 jornales mínimos, equivalentes a G. 1.961.780 por infringir el Artículo 138 de la Ordenanza Municipal 479/10 del Reglamento General de Tránsito, alegando que el accidente se produjo a consecuencia de la imprudencia del motociclista, por no reducir la velocidad al entrar a un cruce de calles o avenidas.

El joven quien estuvo un mes internado y quedó con secuelas a raíz del accidente, comentó comenzó recién a trabajar y se dirigía a Lambaré para retirar su tarjeta de débito y cobrar su sueldo cuando se produjo el choque.

"Estaba manejando tranquilamente cuando en un abrir y cerrar de ojos estoy en el suelo, no podía mover mi cuerpo, solo gritaba de dolor, vuelvo a quedar inconsciente y me llevan en ambulancia", expresó.

Accidente de tránsito. mp4 Una cámara de circuito cerrado captó el momento del choque entre el vehículo y el motociclista. Video: Gentileza.

Recordó que al llegar al Hospital del Trauma los médicos le sacaron un riñón, sus huesos estaban expuestos del lado derecho. Aseguró que sufrió bastante y que hasta ahora tiene secuelas.

"Me parece injusto que la Municipalidad de Asunción haya tomado esta decisión y pido justicia. Tengo ganas de trabajar pero no puedo, todo el día estoy en mi pieza, no puedo salir, apenas puedo salir en la vereda, veo un auto y ya me asusto", expresó a un medio local.

Por su parte, la abogada Leidy Godoy refirió que la Municipalidad de Asunción "se tomaron más" por los testigos y dejaron de lado una imagen de circuito cerrado que captó el momento del choque.

Dijo que "se basaron más en el exceso de velocidad" que traía el joven y que no se tuvo en cuenta la existencia del Artículo 121 que menciona: "Todo vehículo tiene preferencia de paso frente a vehículos que cambian de dirección o en sentido de marcha al efectuar la maniobra de viraje. Todo conductor está obligado a ceder el derecho de paso a los demás conductores y peatones".

Desde su punto de vista, la Municipalidad de Asunción "no se agarró del Artículo 121 y que más bien mencionaron situaciones de testigos". Denunció que en la primera audiencia una persona quiso prohibirle el acceso al expediente y le "dio un trato raro".

Así también, señaló que pese a que su cliente perdió un riñón y quedó con secuelas, la comuna le exige el pago de 20 jornales. Además aseguró que el biciclo del joven no fue sometido a un peritaje.

La abogada pedirá la reconsideración y espera que se pueda mirar con detenimiento el video.