¡Un éxito! Shakira y Bizarrap pasan 100 millones de visitas en YouTube

“100 MILLION views! / 100 MILLONES de visitas! — Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”, publicaban desde la cuenta oficial Shakira Media en Twitter.

La sesión #53 de Biza y Shakira se convirtió en el más grande debut latino en la historia de YouTube. Asimismo, ya es la colaboración con más visitas en la historia del canal del productor argentino Bizarrap.

https://twitter.com/ShakiraMedia/status/1614393822951231490 100 MILLION views! / 100 MILLONES de visitas! — Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 https://t.co/c8SFyLoulD pic.twitter.com/1uckMkrVv9 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

La canción se convirtió en tendencia en las redes sociales desde su lanzamiento y alcanzó el puesto número 1 global, como también en varios países del mundo, entre ellos Paraguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, España, Puerto Rico, entre otros.

La canción generó mucha controversia, ya que tiene referencias directas a su ex pareja, el ex jugador del Barcelona y del seleccionado español, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía. La artista generó una gran empatía por la situación que le afecta.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Si bien en temas anteriores, como Monotonía y Te felicito, la cantante ya había dejado referencias sobre la abrupta ruptura que tuvo con su ex pareja, la colombiana no se guardó nada en la nueva canción, donde logra canalizar el dolor en una letra con la que, para muchos, ha “enterrado” o “matado” a su ex pareja.

También reivindica el empoderamiento femenino con la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

El argentino Bizarrap, de solo 24 años, es uno de los productores más solicitados de la actualidad.

Su última colaboración con el cantante español Quevedo, BZRP Music Session #52, fue uno de los grandes éxitos del 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos, como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.